Εξηγήσεις για τον τρόπο λειτουργίας του ΕΣΥ έδωσε μέσω του Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στις καταγγελίες του βουλευτή της ΝΔ, Γιάννη Καλλιάνου, σχετικά με τη νοσηλεία του πατέρα του σε δημόσιο νοσοκομείο.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι «το ΕΣΥ και οι λειτουργοί του καθημερινά σώζουν χιλιάδες ανθρώπους και το κάνουν με γνώση, συνείδηση, ενσυναίσθηση, ευαισθησία και επαγγελματισμό».



Ολόκληρη η ανάρτηση του υπουργού:

Άφησα να περάσουν λίγες ώρες από τη συγκινητική και ανθρώπινη ανάρτηση του συναδέλφου και

@kallianos

,

πριν τοποθετηθώ. Δεν έχω συνηθίσει όμως να κρύβομαι και δεν θα το έκανα ούτε τώρα.

Σέβομαι απολύτως τον πόνο κάθε συγγενούς για τον άνθρωπο του και κάθε γιου για τον πατέρα του.

Άλλωστε έχω χάσει και εγώ τον δικό μου και αντιλαμβανομαι τον πόνο.

Όμως, οφείλω να ξεκαθαρίσω για την ορθή ενημέρωση του κοινού, ορισμένα πράγματα:

Α) Η διαδικασία εισόδου ενός ασθενούς σε ΜΕΘ είναι διαφανής, σύμφωνα με αυστηρά ιατρικά κριτήρια.

Συνεπώς, το Υπουργείο και εγώ προσωπικά δεν αναμειγνυόμαστε -αξιωματικά- σε αυτή την αμιγώς ιατρική διαδικασία.

Β) Κανένας μας δεν εξαιρείται αυτής της διαδικασίας, καθώς η πρόσβαση σε κρεβάτι ΜΕΘ μπορεί να κρίνει σε ορισμένες περιπτώσεις τη ζωή ή τον θάνατο κάποιου.

Έναντι αυτού είμαστε όλοι απολύτως ίσοι.

Τις αποφάσεις τις παίρνουν οι γιατροί με επιστημονικά κριτήρια.

Γ) Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο ιατρικό μας προσωπικό και στην προκειμένη περίπτωση η νόμιμη διαδικασία και τα νόμιμα κριτήρια έχουν τηρηθεί απολύτως.

Λόγοι ιατρικού απορρήτου δεν θα μου επέτρεπαν να γνωρίζω την ακριβή κατάσταση υγείας του ασθενούς, αλλά σας διαβεβαιώ ότι κανένας από το νοσοκομείο δεν αδιαφόρησε.

Το ΕΣΥ και οι λειτουργοί του καθημερινά σώζουν χιλιάδες ανθρώπους και το κάνουν με γνώση, συνείδηση, ενσυναίσθηση, ευαισθησία και επαγγελματισμό.

Εύχομαι πολλά περαστικά στον πατέρα του φίλου μου Γιάννη και τον διαβεβαιώ ότι το ΕΣΥ κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να πάνε όλα καλά για τον πατέρα του, αλλά και για κάθε συμπολίτη μας που χρειάζεται φροντίδα.

Άφησα να περάσουν λίγες ώρες από τη συγκινητική και ανθρώπινη ανάρτηση του συναδέλφου και @kallianos ,

πριν τοποθετηθώ. Δεν έχω συνηθίσει όμως να κρύβομαι και δεν θα το έκανα ούτε τώρα.



Σέβομαι απολύτως τον πόνο κάθε συγγενούς για τον άνθρωπο του και κάθε γιου για τον πατέρα… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 24, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.