Megan Fox: Μας δείχνει το νέο της τατουάζ και κάτι παραπάνω…

Αυτή είναι η νέα Μέγκαν Φοξ. Η ηθοποιός του «Jennifer's Body» τράβηξε τα βλέμματα -το συνηθίζει- στο πάρτι προβολής των Grammys 2024, συνδυάζοντας το τολμηρό αλυσιδωτό φόρεμά της με ένα ολοκαίνουργιο «μανίκι τατουάζ».

Εκτείνεται σε όλο το μήκος του χεριού της Φοξ, από τον ώμο μέχρι τον καρπό, ενώ το σχέδιο περιλαμβάνει άνθη κερασιάς και ένα πουλί, μεταξύ άλλων μοτίβων.

Αν και δεν είναι σαφές αν το τατουάζ της είναι μόνιμο, η 37χρονη μητέρα τριών παιδιών αποκάλυψε σε μια εμφάνισή της στο «The Drew Barrymore Show», τον Νοέμβριο του 2023, ότι έκανε ένα τατουάζ που δεν της άρεσε και θα έπρεπε να βρει τρόπο να το καλύψει.

Βέβαια, αυτό δεν είναι το πρώτο τατουάζ για τη «σεξοβόμβα» Μέγκαν Φοξ, αφού πρόσφατα κάλυψε ένα τατουάζ με το όνομα του πρώην συζύγου της, Brian Austin Green, που απεικόνιζε ένα φίδι με λουλούδια. Η Φοξ έχει, επίσης, πολλά τατουάζ αφιερωμένα στον αρραβωνιαστικό της Machine Gun Kelly.

«Ένα από τα δυνατά μου σημεία είναι ο τρόπος που επεξεργάζομαι τα πράγματα και η νοοτροπία μου», είχε δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξή της. Πριν από λίγο καιρό, η ίδια είχε κυκλοφορήσει ένα βιβλίο με ποιήματά της. Το βιβλίο της, «Pretty Boys Are Poisonous», και η συγγραφή του ήταν μια μορφή θεραπείας για τη Μέγκαν. Ο θεραπευτής της της είπε ότι αν συνέχιζε να κρατάει τον πόνο μέσα της θα αρρώσταινε. Τα ποιήματά της είναι ο τρόπος με τον οποίο τα άφησε όλα να φύγουν.

«Αυτά τα ποιήματα γράφτηκαν σε μια προσπάθεια να εκριζώσω την ασθένεια που είχε ριζώσει μέσα μου, εξαιτίας της σιωπής μου. Πέρασα όλη μου τη ζωή κρατώντας τα μυστικά των ανδρών και το σώμα μου πονάει από το βάρος των αμαρτιών τους», είχε πει η Φοξ.

«Είσαι ένας εθισμός, που καμία προσευχή δεν θα θεραπεύσει ποτέ», γράφει σε ένα ποίημά της με τίτλο «Ένα όμορφο αγόρι είναι ένα θανατηφόρο ναρκωτικό», παραπέμποντας σε μια παλιότερη ανάρτησή της που χρησιμοποίησε για να δηλώσει την αγάπη της για τον Machine Gun Kelly. «Με σκοτώνεις, αλλά η καρδιά μου δεν θα σε εγκαταλείψει».

Πηγή: skai.gr

