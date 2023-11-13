Megan Fox: Ήμουν εθισμένη στο να ερωτεύομαι

«Εθισμένη στο να ερωτεύομαι» είπε ότι ήταν η Μέγκαν Φοξ, μιλώντας, την προηγούμενη εβδομάδα, στην εκπομπή «The Drew Barrymore Show» με την ηθοποιό Ντρου Μπάριμορ.
«Όταν ήμουν νέα, ήμουν πραγματικά επαναστατική και άγρια και πάντα αναζητούσα έναν νέο έρωτα» δήλωσε η ηθοποιός.
Είπε ακόμα ότι ήταν «απλώς ένα ελεύθερο πνεύμα. Ήμουν εθισμένη στο να ερωτεύομαι και νομίζω ότι πιθανώς να πλήγωσα πολλούς ανθρώπους, επειδή πολλοί άνθρωποι με είχαν ερωτευτεί και δεν το σεβάστηκα ούτε το τίμησα αυτό».
Σύμφωνα με τη Φοξ, τα πράγματα άλλαξαν όταν απέκτησε παιδιά. «Όταν έκανα παιδιά, κάτι συνέβη μέσα μου», είπε. «... Νομίζω ότι είναι σημαντικό μέρος του ταξιδιού της ψυχής μου σε αυτή τη ζωή να μην επαναλαμβάνω το πρότυπο των γονιών μου με τα παιδιά μου, και το γνώριζα πάντα πολύ καλά, έτσι αυτός ο ανιδιοτελής άνθρωπος γεννήθηκε όταν γέννησα το πρώτο μου παιδί».
