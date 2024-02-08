Henry Cavill: Δεν είναι φαν των ερωτικών σκηνών

Ο πρωταγωνιστής του «Superman», Henry Cavill, αποκάλυψε ότι δεν είναι οπαδός των ερωτικών σκηνών στην οθόνη.

Ο Βρετανός ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία «Argylle» που κυκλοφόρησε πρόσφατα, ανέφερε ότι μερικές φορές οι ερωτικές σκηνές είναι περιττές.

Henry Cavill says he's 'not a fan' of sex scenes: 'They're overused these days' https://t.co/ol02jYxT4a — USA TODAY (@USATODAY) February 8, 2024

Μιλώντας σε podcast, ο Henry Cavill υποστήριξε ότι συχνά είναι καλύτερο μια τηλεοπτική σειρά ή ταινία να μην περιλαμβάνει ερωτικές σκηνές και να αφήνει τον θεατή να γεμίσει τα κενά με την ανθρώπινη φαντασία, που είναι πολύ πιο δυνατή.

«Δεν τις καταλαβαίνω, δεν είμαι φαν», είπε ο ηθοποιός, αναφερόμενος στις ερωτικές σκηνές. «Υπάρχουν συνθήκες στις οποίες μια ερωτική σκηνή μπορεί να είναι επωφελής για μια ταινία, αντί απλά για το κοινό, αλλά νομίζω ότι κάποιες φορές τις χρησιμοποιούν υπερβολικά στην εποχή μας», συμπλήρωσε.

Αυτό, συνέχισε, συμβαίνει όταν αναρωτιέσαι «είναι πραγματικά απαραίτητο αυτό ή είναι απλά άνθρωποι με λιγότερα ρούχα;». Και τότε, σύμφωνα με τον ίδιο, «αρχίζεις να νιώθεις άβολα και σκέφτεσαι “δεν υπάρχει ερμηνεία εδώ. Δεν υπάρχει κάτι που θα μεταφερθεί στην υπόλοιπη ταινία”».

Τέλος, ο ηθοποιός σημείωσε ότι κάποιες φορές υπάρχουν ερωτικές σκηνές που μπορούν να βοηθήσουν στην αφήγηση μιας ιστορίας. Όμως, τόνισε, τις περισσότερες φορές, η ανθρώπινη φαντασία θα τις ξεπεράσει αυτές τις σκηνές.

