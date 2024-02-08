Η Μαράια Κάρεϊ πήγε στα Grammy με... αμάξι του γκολφ λόγω απίστευτης κίνησης και έντονης καταιγίδας

H Μαράια Κάρεϊ έδωσε το παρών στην 66η τελετή των Grammy δίνοντας μάλιστα το πρώτο βραβείο της βραδιάς. Ωστόσο, οι έντονες καταιγίδες στο Λος 'Αντζελες παραλίγο να μην επιτρέψουν στη διάσημη τραγουδίστρια να βρεθεί στη εντυπωσιακή γιορτή της μουσικής που πραγματοποιήθηκε στο Crypto.com Arena, με παρουσιαστή τον κωμικό Τρέβορ Νόα.

«Ήταν περίπου 16:45 και θα βγαίναμε ζωντανά σε 15 λεπτά» είπε ο παραγωγός Μπεν Γουίνστον (Ben Winston) στο podcast «Rolling Stone Music Now» και ο Πάτρικ Μέντον(Patrick Menton) ο συνεργάτης-παραγωγός που επιβλέπει τα ταλέντα, λέει: «Δεν είμαστε σίγουροι ότι η SZA θα προλάβει να επιστρέψει εγκαίρως για την εμφάνισή της -πήγε σε ένα ξενοδοχείο για να ετοιμαστεί και δεν μπορεί να γυρίσει. Ο Burna Boy κόλλησε στην κίνηση, ίσως να μην τα καταφέρει. Και σίγουρα δεν θα έχετε την Μαράια Κάρεϊ, την Κέισι Μάσκγρεϊβς, την Κριστίνα Αγκιλέρα και την Lizzo. Όλες έχουν κολλήσει στην κίνηση»».

Με τον χρόνο να πιέζει ασφυκτικά, οι παραγωγοί των Grammy πήραν ένα αμάξι του γκολφ και πήγαν να πάρουν την Κάρεϊ από το αυτοκίνητό της. Ο Μπεν πρόσθεσε ότι παράλληλα «τέσσερις άνθρωποι έτρεχαν με ομπρέλες, για να βεβαιωθούν ότι δεν θα βραχεί τόσο πολύ ώστε να μην μπορεί να ανέβει στη σκηνή».

«Την φέραμε με ένα αμάξι του γκολφ οδηγώντας στο αντίθετο ρεύμα του αυτοκινητόδρομου», συμπλήρωσε.

Τελικά, η σταρ ήταν στην ώρα της και απένειμε στην Μάιλι Σάιρους(Miley Cyrus) το βραβείο για την «καλύτερη pop σόλο ερμηνεία» η οποία στην ευχαριστήρια ομιλία της, είπε ότι παραλίγο να χάσει και εκείνη την τελετή, όπως ανέφερε το Ε!News.

«Απλώς κόλλησα στην κίνηση λόγω της βροχής και σκέφτηκα ότι θα έχανα αυτή τη στιγμή. Και αν έχανα το βραβείο δεν πειράζει, αλλά όχι τη Μαράια Κάρεϊ», είπε χαρακτηριστικά η Σάιρους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.