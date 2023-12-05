Η Μέγκαν Φοξ αποκάλυψε ότι μερικές φορές νιώθει την ανάγκη να βγει γυμνή στο κόκκινο χαλί. Η πρωταγωνίστρια του «Jennifer's Body» κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα βιβλίο με ποιήματά της.

Η Φοξ είναι, σχεδόν, εξίσου διάσημη για τις αποκαλυπτικές της εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί όσο και για την καριέρα της ως ηθοποιός, φορώντας -τις περισσότερες φορές- «αόρατα» ρούχα, με ή χωρίς τον αρραβωνιαστικό της, Machine Gun Kelly.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δημοσίευσε μια φωτογραφία της με ένα διάφανο, στενό φόρεμα Jean Paul Gaultier, που φαινόταν να αποκαλύπτει τις θηλές της. Ενώ η ηθοποιός των «Transformers» μπορεί να επιδεικνύει την τέλεια σιλουέτα της με τις γυμνές εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί, η αλήθεια είναι ότι είναι ιδιαίτερα εσωστρεφής.

«Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι έχουν την εντύπωση ότι μου αρέσει η προσοχή, κάτι που είναι ξεκαρδιστικό, γιατί είμαι τραγικά εσωστρεφής», ανέφερε η ίδια.

«Μακάρι, να μου άρεσε η προσοχή. Θα είχα την καλύτερη ζωή. Θα περνούσα τόσο καλά. Έχω τόσες πολλές ευκαιρίες», είπε η μητέρα τριών παιδιών. «Θα μπορούσα να κάνω τόσα πολλά πράγματα, αλλά αντ' αυτού, έχω ‘’παραλυτικό άγχος’’ και δεν θέλω ποτέ να βγω από το σπίτι μου», πρόσθεσε.

Το νέο της βιβλίο, «Pretty Boys Are Poisonous» είναι μπεστ σέλερ και η συγγραφή του ήταν μια μορφή θεραπείας για τη Μέγκαν. Ο θεραπευτής της της είπε ότι αν συνέχιζε να κρατάει τον πόνο της θα αρρώσταινε. Τα ποιήματά της είναι ο τρόπος με τον οποίο τα άφησε όλα να φύγουν.

«Ένα από τα δυνατά μου σημεία είναι ο τρόπος που επεξεργάζομαι τα πράγματα και η νοοτροπία μου. Αισθάνομαι ότι από όλα τα πράγματα που θα μπορούσα να προσφέρω στους ανθρώπους μέσω της πλατφόρμας, που είναι η διασημότητα, αυτό θα ήταν η καλύτερη προσφορά μου».

