Britney Spears: Αποκάλυψε ότι είχε μια ερωτική περιπέτεια με τον Ben Affleck

Η Britney Spears αποκάλυψε νέες πληροφορίες για εκείνη και τον Μπεν Άφλεκ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η 42χρονη τραγουδίστρια έκανε μια ανάρτηση στο Instagram υποστηρίζοντας ότι κάποτε φιλήθηκε με τον Μπεν Άφλεκ.

Στην ανάρτηση, η οποία έκτοτε έχει διαγραφεί από την τραγουδίστρια, αλλά το ΤΜΖ είχε κρατήσει, μοιράστηκε μια φωτογραφία που την έδειχνε να στέκεται ανάμεσα στον Μπεν Άφλεκ και τη βραβευμένη με Grammy, Diane Warren.

Η τραγουδίστρια έγραψε στη λεζάντα: «Είναι τόσο καταπληκτικός ηθοποιός. Εκείνο το βράδυ φιλήθηκα με τον Μπεν… Ειλικρινά το ξέχασα... Αυτό είναι τρελό. Μακάρι να μπορούσα να σας πω την ιστορία που συνέβη πριν από αυτό! Αχ, απλά γίνομαι κουτσομπόλα!».

Η είδηση εξέπληξε πολλούς θαυμαστές, καθώς η φωτογραφία τραβήχτηκε το καλοκαίρι του 1999, όταν ο Μπεν και η Britney έβγαιναν με άλλα άτομα. Ο ηθοποιός έβγαινε με την πρώην του, Gwyneth Paltrow, εκείνη την εποχή και είναι πιθανό η Britney να έβγαινε με τον Justin Timberlake.

Πηγή: skai.gr

