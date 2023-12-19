Ένα γαλλικό μουσείο αφαίρεσε ένα κέρινο ομοίωμα του ηθοποιού, Ζεράρ Ντεπαρντιέ, μετά τις καταγγελίες για βιασμό και σεξουαλική επίθεση.

Το μουσείο Grevin αφαίρεσε το κέρινο ομοίωμα μετά τις αρνητικές αντιδράσεις των επισκεπτών που περνούσαν από μπροστά του.

Ο Γάλλος σταρ τέθηκε υπό δικαστική έρευνα ως ύποπτος για βιασμό και σεξουαλική επίθεση το 2020.

Ο Ντεπαρντιέ κατηγορήθηκε, επίσης, τον Απρίλιο για σεξουαλική επίθεση ή παρενόχληση από 13 γυναίκες. Ο ίδιος έχει αρνηθεί σθεναρά όλες τις κατηγορίες.

Το κέρινο ομοίωμα του ηθοποιού εκτίθεται στο μουσείο από το 1981. Η διεύθυνση του μουσείου δήλωσε ότι υπήρξαν αρνητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το κέρινο ομοίωμα.

Ένα τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο περιείχε πλάνα του ηθοποιού να κάνει άσεμνα και σεξιστικά σχόλια για τις γυναίκες, γεγονός που επανέφερε τους ισχυρισμούς στο προσκήνιο και αναζωπύρωσε μια συζήτηση για τον σεξισμό στον γαλλικό κινηματογράφο.

Σε πλάνα που, προφανώς, προέρχονται από το «making of» του ντοκιμαντέρ, ο ηθοποιός φέρνει επανειλημμένα σε δύσκολη θέση τη γυναίκα διερμηνέα του με σχόλια όπως «Ζυγίζω 124 κιλά. Χωρίς στύση. Με στύση, είμαι 126 κιλά».

Gerard Depardieu: Museum removes actor waxwork amid sexual assault allegations https://t.co/D7O2CRuj6k — BBC News (UK) (@BBCNews) December 18, 2023

Οι εισαγγελικές αρχές του Παρισιού ερευνούν επίσης τον θάνατο της ηθοποιού Emmanuelle Debever, η οποία είχε καταγγείλει τον ηθοποιό για σεξουαλική επίθεση. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η αιτία του θανάτου της διερευνάται λόγω «αναφορών στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με καταγγελίες που έκανε εναντίον του ηθοποιού το 2019, όταν ισχυρίστηκε στο Facebook ότι ο Ντεπαρντιέ την είχε παρενοχλήσει, ενώ γύριζαν την ταινία ‘’Danton’’ το 1982». Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί κάποιο έγκλημα.

Την περασμένη Κυριακή, η οικογένεια του Ντεπαρντιέ δήλωσε ότι υπήρξε μια «πρωτοφανής συνωμοσία» εναντίον του.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ και Bafta ηθοποιός είναι γνωστός για τις ταινίες όπως «Jean de Florette», «Green Card» και «Cyrano de Bergerac».

Ο Ντεπαρντιέ ήταν μία από τις περίπου 250 γαλλικές και διεθνείς προσωπικότητες που εκπροσωπήθηκαν στο Μουσείο Grevin. Παρόλο που δεν υπάρχει δικαστική απόφαση εναντίον του ηθοποιού φαίνεται ότι -εκτός από το μουσείο- κι άλλοι φορείς έχουν πάρει αποστάσεις από τον ηθοποιό τις τελευταίες ημέρες.

Το Σάββατο, ένας βελγικός δήμος αφαίρεσε από τον Ντεπαρντιέ τον τίτλο του επίτιμου δημότη, αρκετές ημέρες αφότου η καναδική επαρχία του Κεμπέκ ανακάλεσε επίσης έναν αντίστοιχο τίτλο τιμής λόγω των σχολίων του κατά των γυναικών.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Γάλλος υπουργός Πολιτισμού δήλωσε ότι η συμπεριφορά του ηθοποιού ντρόπιασε τη Γαλλία και δήλωσε ότι μπορεί να του αφαιρεθεί η Λεγεώνα της Τιμής, το κορυφαίο βραβείο της χώρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.