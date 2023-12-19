Jennifer Lopez: Δεν είναι λάτρης των διακοπών, αλλά για την Ιταλία κάνει μια εξαίρεση….

Η σούπερ σταρ Τζένιφερ Λόπεζ σε νέα της συνέντευξη στο ταξιδιωτικό περιοδικό Travel + Leisure αποκάλυψε ότι αν και «δεν είναι λάτρης των διακοπών» περνώντας τα τελευταία καλοκαίρια στην Ιταλία άλλαξε γνώμη.

«Μου άρεσε πάρα πολύ», είπε χαρακτηριστικά η Λόπεζ εξηγώντας ότι η ζωή της ήταν συνήθως «δουλειά, δουλειά, δουλειά». Ωστόσο όταν βρέθηκε στην Ιταλία «είπα: "Θεέ μου, είναι αυτό που μου έλειπε σε όλη μου τη ζωή"». Ενώ αυτό που έκανε τη διάσημη τραγουδίστρια να επιστρέψει στην Ιταλία είναι η αγάπη της για τη θάλασσα.

«Μου αρέσει να είμαι στο νερό, για να είμαι ειλικρινής. Νιώθω ότι το νερό είναι πραγματικά κάτι που με ηρεμεί. Μπορώ πραγματικά να κάθομαι ακίνητη και να κοιτάζω τον ωκεανό και τον ουρανό» σημείωσε. «Μου αρέσει να βρίσκομαι στην ακτή, είναι πανέμορφα και να τρώω έξω και να απολαμβάνω τον καθαρό αέρα».

Jennifer Lopez Reminisces on the 'Amazing' Time She Took Her Twins on a World Tour — and Gushes Over Italy https://t.co/FDGTEXHEu2 — Jennifer Lopez Fans (@BBjlo) December 18, 2023

Επίσης, μοιράστηκε ότι έχει καταφέρει να εκτιμήσει το ιταλικό περιβάλλον επειδή η δουλειά της την κρατάει κυρίως σε κλειστούς χώρους. «Νομίζω ότι επειδή είμαι πάντα μέσα στα στούντιο και τα σκηνικά, ηχογραφώντας, το να είμαι έξω είναι κάτι σαν πολυτέλεια για μένα», συνέχισε η σταρ προσθέτοντας ότι λατρεύει το Σορέντο, το Κάπρι και το μεσαιωνικό χωριό Ρεβέλο, ενώ στα ταξίδια της δεν αποχωρίζεται το iPad.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

