Madonna: Άργησε τρεις ώρες να ανέβει στη σκηνή – Την «κράζει» το κοινό…

Με τρεις ώρες καθυστέρηση ξεκίνησε τη συναυλία της στο Μπρούκλιν η Madonna. Η «βασίλισσα της ποπ» αναστάτωσε το κοινό της, αφού δεν κατάφερε να είναι συνεπής στο πρόγραμμά της και εμφανίστηκε στη σκηνή στις 23:00!

Madonna was utterly fabulous tonight — gushingly warm and relieved to be back in NYC, grateful to be alive & performing, and doled out all the hits. Looked, sounded great. A dream. Also, I was closer to her than her underwear. pic.twitter.com/zBTU9UWD30 December 14, 2023

«Δεν δίνω δεκάρα αν είσαι η Μαντόνα. Αν αργήσεις 3 ώρες, είσαι απλά αγενής», έγραψε ένας θαυμαστής στο Twitter. Ένας άλλος σημείωσε: «Η συναυλία υποτίθεται ότι θα ξεκινούσε στις 8:30. Υπέροχο σόου, αλλά άργησε πάρα πολύ».

Madonna angers fans by starting US kickoff tour performance 3 hours late: ‘F–king rude’ https://t.co/CkyOIqvuoB pic.twitter.com/TcRJa10h71 — Page Six (@PageSix) December 14, 2023

Από το περιβάλλον της τραγουδίστριας ανέφεραν ότι υπήρξαν κάποια τεχνικά προβλήματα κατά τον έλεγχο του ήχου, που ανάγκασαν την τραγουδίστρια να καθυστερήσει. Η ερμηνεία της «βασίλισσας της ποπ», ωστόσο, απέσπασε τόσο διθυραμβικές κριτικές όταν τελικά ξεκίνησε, που ορισμένοι θαυμαστές κατέληξαν ότι τελικά, το σόου άξιζε την αναμονή τους.

Apparently Madonna was almost 3 hours late coming on stage for her concert last night in Brooklyn! That’s just so rude and inconsiderate. She’s done that many times before, too. — 🌻Maureen (@moreorless36) December 14, 2023

I went to The Celebration Tour for the 1st time tonight in Brooklyn. Despite me seeing many pics, videos, & reviews beforehand, I was blown away. Madonna & the show were everything & so much more. If you’re unsure about going, just GOOOOO! Cherish Madonna & give her flowers! pic.twitter.com/sofCHV1DWU — Madonna Nation ❌ (@MadonnaNationX) December 14, 2023

Για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια η σταρ τραγούδησε με μία κιθάρα το «I Love New York» αποτίοντας φόρο τιμής στην πόλη από την οποία ξεκίνησε την καριέρα της. «Είναι τόσο ωραίο να είσαι σπίτι σου...το εννοώ αυτό με έναν τρόπο που μόνο οι Νεοϋορκέζοι ξέρουν», είπε στο κοινό το οποίο ήταν όρθιο καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς χορεύοντας και τραγουδώντας μαζί της.

Η Madonna θα πραγματοποιήσει μία ακόμη συναυλία στο Μπρούκλιν, το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, προτού ανέβει στη σκηνή του Capital One Arena στην Ουάσιγκτον στις 18 και 19 Δεκεμβρίου.

