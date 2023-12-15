Λογαριασμός
Madonna: Άργησε τρεις ώρες να ανέβει στη σκηνή – Την «κράζει» το κοινό…

Από το περιβάλλον της τραγουδίστριας ανέφεραν ότι υπήρξαν κάποια τεχνικά προβλήματα κατά τον έλεγχο του ήχου, που ανάγκασαν την τραγουδίστρια να καθυστερήσει 

Madonna

Με τρεις ώρες καθυστέρηση ξεκίνησε τη συναυλία της στο Μπρούκλιν η Madonna. Η «βασίλισσα της ποπ» αναστάτωσε το κοινό της, αφού δεν κατάφερε να είναι συνεπής στο πρόγραμμά της και εμφανίστηκε στη σκηνή στις 23:00! 

«Δεν δίνω δεκάρα αν είσαι η Μαντόνα. Αν αργήσεις 3 ώρες, είσαι απλά αγενής», έγραψε ένας θαυμαστής στο Twitter. Ένας άλλος σημείωσε: «Η συναυλία υποτίθεται ότι θα ξεκινούσε στις 8:30. Υπέροχο σόου, αλλά άργησε πάρα πολύ».

Από το περιβάλλον της τραγουδίστριας ανέφεραν ότι υπήρξαν κάποια τεχνικά προβλήματα κατά τον έλεγχο του ήχου, που ανάγκασαν την τραγουδίστρια να καθυστερήσει. Η ερμηνεία της «βασίλισσας της ποπ», ωστόσο, απέσπασε τόσο διθυραμβικές κριτικές όταν τελικά ξεκίνησε, που ορισμένοι θαυμαστές κατέληξαν ότι τελικά, το σόου άξιζε την αναμονή τους. 

Για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια η σταρ τραγούδησε με μία κιθάρα το «I Love New York» αποτίοντας φόρο τιμής στην πόλη από την οποία ξεκίνησε την καριέρα της. «Είναι τόσο ωραίο να είσαι σπίτι σου...το εννοώ αυτό με έναν τρόπο που μόνο οι Νεοϋορκέζοι ξέρουν», είπε στο κοινό το οποίο ήταν όρθιο καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς χορεύοντας και τραγουδώντας μαζί της.

Η Madonna θα πραγματοποιήσει μία ακόμη συναυλία στο Μπρούκλιν, το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, προτού ανέβει στη σκηνή του Capital One Arena στην Ουάσιγκτον στις 18 και 19 Δεκεμβρίου.

