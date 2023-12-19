Δύο προσωπικές φωτογραφίες αρχείου, στο εορταστικό πνεύμα των ημερών, ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram, η για πάντα καλλονή Cindy Crawford.

Στις φωτογραφίες, το πιο διάσημο μοντέλο των 90ς ποζάρει αγκαλιά με την συνάδελφο και επίσης τοπ μοντέλο της χρυσής εποχής Linda Evangelista, ντυμένες με λευκά κοστούμια να κάνουν πατινάζ στον πάγο.

Η Linda Evangelista σχολίασε κάτω από την λεζάντα της Crawford, αναρτώντας μεταξύ άλλων μία λευκή καρδιά....

Πηγή: skai.gr

