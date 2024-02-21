Lila: Η κόρη της Kate Moss αποκαλύπτεται – Είμαι πιο υπεύθυνη από τη μητέρα μου

Η Lila Moss, κόρη του supermodel Kate Moss και του εκδότη του περιοδικού Jefferson Hack, πόζαρε για μια φωτογράφιση μόδας για το τεύχος Μαρτίου της ισπανικής «Vogue».

Μιλώντας για το αν θα ακολουθήσει τα βήματα της διάσημης μητέρας της, η 21χρονη Lila δήλωσε: «Είμαι πιο υπεύθυνη από ότι ήταν η μητέρα μου στην ηλικία μου».

Επίσης, η κόρη της Kate Moss αποκάλυψε ότι όταν ήταν νεότερη δεν είχε σκεφτεί να ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο χώρο, επειδή η μητέρα της δεν επιθυμούσε να μπει στη βιομηχανία της μόδας.

«Νομίζω ότι δεν ήθελε να το κάνω χωρίς πρώτα να είναι σίγουρη ότι οι άνθρωποι που γνωρίζει και εμπιστεύεται θα με πρόσεχαν και θα φρόντιζαν να είμαι καλά.

Όταν ίδρυσε το πρακτορείο της -το Kate Moss Agency- χαλάρωσε, επειδή ήξερε ότι θα μπορούσε να επιβλέπει τα πάντα και ότι θα με φρόντιζαν. Οπότε έλεγα: "Τώρα βγάζει νόημα". Όταν ήμουν νεότερη φαντασιωνόμουν ότι ίσως κάποια μέρα θα συμμετείχα σε μια φωτογράφιση, αλλά ποτέ δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να κάνω κάποια από τα πράγματα που έχω ήδη κάνει».

Η Lila συνέχισε: «Δεν νομίζω ότι είμαι ώριμη για την ηλικία μου, αλλά είμαι πολύ ντροπαλή. Δεν έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση όταν πρόκειται να γνωρίσω νέους ανθρώπους και να κάνω παρέα με ανθρώπους που είναι μεγαλύτεροι από εμένα. Γίνομαι αρκετά, αλλά ναι, ίσως είμαι πιο υπεύθυνη από ότι ήταν η μητέρα μου στην ηλικία μου.

Μεγάλωσα βλέποντας πόσο απαιτητικό είναι αυτό το επάγγελμα και πόσο πολύ πρέπει να ταξιδεύεις μόνη σου. Οι άνθρωποι με τους οποίους δούλευε έγιναν η οικογένειά της, επειδή τους έβλεπε τόσο συχνά. Είδα πώς δένονταν μεταξύ τους και αυτό είναι ωραίο», πρόσθεσε η ίδια.

