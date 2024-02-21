Ο Machine Gun Kelly προκάλεσε στους θαυμαστές του ένα μικρό σοκ όταν αποκάλυψε το νέο του τατουάζ. O 33χρονος αρραβωνιαστικός της Megan Fox δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία που τον δείχνει να έχει καλύψει το μισό του σώμα με μαύρη μπογιά (μελάνι).

Το μαύρο μελάνι «τυλίγει» το πάνω μέρος του σώματός του, ενώ μερικά από τα αρχικά του τατουάζ μπορούν ακόμα να φανούν σε αυτή τη μαυρίλα. «Για πνευματικό σκοπό μόνο», έγραψε στην ανάρτησή του.

Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγο καιρό και η Μέγκαν Φοξ έκανε ένα ολοκαίνουργιο «μανίκι τατουάζ», το οποίο εκτείνεται σε όλο το μήκος του χεριού της, από τον ώμο μέχρι τον καρπό, ενώ το σχέδιο περιλαμβάνει άνθη κερασιάς και ένα πουλί, μεταξύ άλλων μοτίβων.

Ο MGK σημείωσε επίσης ότι το νέο μελάνι απαιτούσε «44 βελόνες» σε ένα Instagram Story. Η καλλιτέχνιδα του τατουάζ, Roxx, δήλωσε στο «TMZ» ότι ο ροκ σταρ συμμετείχε σε μια «πνευματική διαβούλευση» πριν εντρυφήσει στη διαδικασία. Η διαδικασία φάνηκε να είναι ένα αρκετά τρομερό έργο και η Roxx ανέφερε ότι ο MGK ήταν ο «πιο σκληρός πελάτης που είχε ποτέ».

Είπε, επίσης, ότι η διαδικασία ξεκίνησε στα μέσα Δεκεμβρίου, με τον MGK να επισκέπτεται το ιδιωτικό της στούντιο στο Λος Άντζελες, τέσσερις ημέρες την εβδομάδα για δεκατρείς εξάωρες συνεδρίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.