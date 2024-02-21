Beyonce: Γίνεται η πρώτη μαύρη γυναίκα που κατακτά την κορυφή του Billboard's Country songs

Η Beyonce έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που βρέθηκε στην κορυφή του chart Hot Country Songs του Billboard, αφού το τραγούδι της «Texas Hold 'Em» έκανε ντεμπούτο στο Νο 1.

Σε ένα είδος του οποίου η σχέση με τους μαύρους καλλιτέχνες έχει συχνά αποδειχθεί αμφιλεγόμενη, το κομμάτι σηματοδότησε ένα από τα πολλά ιστορικά επιτεύγματα όταν ανανεώθηκε η εβδομαδιαία κατάταξη των charts την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024.

Beyoncé becomes first Black woman to top Billboard’s Country songs chart with Texas Hold ‘Em https://t.co/zetm2fnqwB — Guardian news (@guardiannews) February 21, 2024

Το «Texas Hold 'Em» - που κυκλοφόρησε ταυτόχρονα με το τραγούδι «16 Carriages» σε μια αιφνιδιαστική ανακοίνωση άλμπουμ κατά τη διάρκεια του Super Bowl - είναι η πρώτη φορά που η Beyoncε βρίσκεται στην κορυφή των country charts.

Την έκανε, επίσης, τη δεύτερη σόλο καλλιτέχνιδα που κάνει ντεμπούτο στο Νο 1, μετά την Taylor Swift με τις επανεκτελέσεις των «Love Story» και «All Too Well» το 2021.

Η Beyonce είναι, επίσης, η πρώτη γυναίκα που βρίσκεται στην κορυφή τόσο των Hot Country Songs όσο και των Hot R&B/Hip-Hip Songs από τότε που ξεκίνησαν οι λίστες το 1958. Ο Justin Bieber, ο Billy Ray Cyrus, ο Ray Charles και ο Morgan Wallen είναι οι μoναδικοί καλλιτέχνες που έχουν ηγηθεί και στα δύο charts.

Το «Texas Hold 'Em», που κυκλοφόρησε στις 11 Φεβρουαρίου, προβλήθηκε 19,2 εκατ. φορές, σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων ψυχαγωγίας Luminate. Και τα δύο τραγούδια θα εμφανιστούν στο δεύτερο μέρος της τριλογίας «Renaissance» της Beyonce, που θα κυκλοφορήσει στις 29 Μαρτίου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.