Ο σύντροφος της Lady Gaga, Michael Polansky, είναι CEO τεχνολογίας, που εργάζεται για τον συνιδρυτή του Napster και πρώην πρόεδρο του Facebook, Sean Parker.

Ο Polansky φοίτησε στο Χάρβαρντ την ίδια εποχή με τον Mark Zuckerberg. Ο Polansky και η Gaga, όπως γράφει το «Business Insider», γνωρίστηκαν μέσω του Parker και είναι μαζί από το 2020.

Lady Gaga's boyfriend is a tech CEO who went to Harvard with Mark Zuckerberg https://t.co/SHPft80MRT — Insider Entertainment (@insiderent) February 13, 2024

Ο Michael Polansky φοίτησε στο Χάρβαρντ την ίδια εποχή με τον Mark Zuckerberg

Σύμφωνα με το LinkedIn του, σπούδασε εφαρμοσμένα μαθηματικά και πληροφορική και στη συνέχεια εργάστηκε στο hedge fund Bridgewater Associates, καθώς και στο Founders Fund, την εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων που ίδρυσε ο Peter Thiel, ο πρώτος εξωτερικός επενδυτής του Facebook.

O Polansky και η Lady Gaga πιθανότατα γνωρίστηκαν μέσω εκδηλώσεων και πάρτι που διοργάνωσε o Parker και εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2020 στο Λας Βέγκας.

Το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του στο Instagram τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους, αφού παρακολούθησαν μαζί το Super Bowl. Η Gaga δημοσίευσε μια φωτογραφία τους εκείνη την εποχή με τη λεζάντα: «Περάσαμε τόσο καλά στο Μαϊάμι. Αγάπη σε όλα τα μικρά μου τέρατα και τους θαυμαστές μου, είστε οι καλύτεροι!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.