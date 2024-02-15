Την ημέρα των ερωτευμένων θέλησε να γιορτάσει ο σκηνοθέτης του sequel του «Joker», Todd Phillips, και δημοσίευσε φωτογραφίες των ερωτευμένων (χαρακτήρων) Lady Gaga και Joaquin Phoenix.

Μάλιστα, ο ίδιος έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Ελπίζοντας η μέρα σας να είναι γεμάτη αγάπη».

Συγκεκριμένες λεπτομέρειες για την πλοκή της δεύτερης ταινίας δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, αν και έχει περιγραφεί ως ένα δράμα με μουσικά στοιχεία που διαδραματίζεται μέσα και γύρω από το Άσυλο του Άρκαμ. Το καστ των ηθοποιών περιλαμβάνει την πρωταγωνίστρια του «Joker», Zazie Beetz, τους Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland και Harry Lawtey.

Η κύρια φωτογραφία δείχνει τον Joaquin Phoenix με κόκκινη στολή και το μακιγιάζ του Joker, ενώ στέκεται δίπλα στη Lady Gaga ως Χάρλεϊ Κουίν. Μια ασπρόμαυρη εικόνα παρουσιάζει τον Joker με τη χαμογελαστή Χάρλεϊ να αγγίζουν τις μύτες τους, ενώ χωρίζονται από τα κάγκελα της φυλακής. Μια τρίτη ασπρόμαυρη φωτογραφία δείχνει τον Joker και τη Χάρλεϊ να χορεύουν σε μια ταράτσα, ενώ έχει πανσέληνο.

