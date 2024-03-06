Η φίλη του Αλ Πατσίνο, Noor Alfallah, μίλησε για τη γνωριμία τους σε συνέντευξή της στη «Vogue Arabia», ενώ φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά με τον γιο τους.

Αποκάλυψε ότι με τον βραβευμένο ηθοποιό συναντήθηκε για πρώτη φορά σε ένα δείπνο στο Λος 'Αντζελες στα τέλη του 2010 όταν εκείνη έκανε τα πρώτα της βήματα στην κινηματογραφική βιομηχανία.

«Το βρήκα πολύ ωραίο. Είναι ένας πολύ ταλαντούχος και μοναδικός άνθρωπος αλλά δεν σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να γίνει ο πατέρας του γιου μου μια μέρα» είπε στη συνέντευξή της στο περιοδικό.

Πρόσθεσε ότι μόλις ξεκίνησε η πανδημία το 2020, εκείνη και ο σταρ άρχισαν να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί.

«Ο Αλ μένει λίγο πιο κάτω από το σπίτι μου και αρχίσαμε να είμαστε κάθε μέρα μαζί παίζοντας σκάκι και βλέποντας ταινίες. Ήταν σαν να πήγαινα σε Σχολή Κινηματογράφου με τον Πατσίνο» συνέχισε, ενώ θυμήθηκε ότι ο ηθοποιός την είχε ρωτήσει αν είχε δει τον «Σημαδεμένο» με εκείνη να του απαντά αρνητικά.

«Μου έχει δείξει κάποιες όχι και τόσο γνωστά κινηματογραφικά έργα του, όπως η ταινία με τη Μάρθε Κέλερ (Marthe Keller) «Bobby Deerfield», η οποία πλέον είναι η αγαπημένη μου απ' όλες τις ταινίες του».

Ο έρωτας του Αλ Πατσίνο και της Νόορ Αλφάλα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2022. Η σχέση τους επιβεβαιώθηκε λίγους μήνες πριν έρθει ο γιος τους, Ρομάν ο οποίος γεννήθηκε στις 6 Ιουνίου στο Λος 'Αντζελες, αναφέρει το People.

«Ο Ρομάν ήταν το μεγαλύτερο δώρο του Θεού χίλιες φορές καλύτερο από αυτό που πίστευα ποτέ ότι θα ήταν. Κάθε μέρα που τον κοιτάζω, ξέρω ότι είμαι τόσο ευλογημένη» σημειώνει η παραγωγός, ενώ μιλώντας έμμεσα για την διαφορά ηλικίας της με τον Πατσίνο υπογραμμίζει: «Γεννήθηκα σε λάθος γενιά. Έχω φίλους, άνδρες και γυναίκες, που είναι 70 ετών τους οποίους αγαπώ και προτιμώ να είμαι μαζί τους παρά με ανθρώπους της ηλικίας μου. Πάντα έτσι ήμουν. Δεν ξέρω γιατί. Νομίζω ότι μου αρέσει η σοφία, η εμπειρία, η ζωή που κρύβουν μέσα τους. Αυτό είναι κάτι που με γοητεύει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

