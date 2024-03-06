Η Έλεν Μίρεν έγινε...Barbie

H βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Έλεν Μίρεν (Helen Mirren) και η διάσημη ποπ σταρ Κάιλι Μινόγκ (Kylie Minogue) είναι ανάμεσα στις οκτώ γυναίκες που τιμώνται με τα δικά τους μοναδικά ομοιώματα Barbie με αφορμή την 65η επέτειο της διάσημης κούκλας στις 9 Μαρτίου, αναφέρει το Sky News.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη...είναι ένα τεράστιο κομπλιμέντο και κάτι που δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα ότι θα μου συνέβαινε σε αυτό το στάδιο της ζωής μου. Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό και κάτι που μπορώ να προσθέσω στη λίστα με τα αγαπημένα μου επιτεύγματα: να γίνω Dame της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, να έχω ένα Όσκαρ, να έχω ένα αστέρι στο Walk of Fame του Χόλυγουντ και να έχω τη δική μου Barbie» είπε η Έλεν Μίρεν με την κούκλα της να αναπαριστά την περσινή της εμφάνιση στις Κάννες ενώ στα χέρια της κρατά ένα μικρό Όσκαρ ως φόρο τιμής στην ταινία «The Queen» του 2007 που της χάρισε το βραβείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

