Kevin Costner: Η εν διαστάσει σύζυγός του αρνείται να φύγει από το σπίτι τους – Ο ηθοποιός φέρεται να της έχει δώσει πάνω από 1,2 εκατ. δολάρια

Ο Κέβιν Κόστνερ φέρεται να έχει ζητήσει από το δικαστήριο να φύγει η πρώην σύζυγός του, Christine Baumgartner, από το κοινό τους σπίτι εν μέσω του διαζυγίου, όπως γράφει το «Page Six».

Σύμφωνα με τα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του το «TMZ», ο πρωταγωνιστής του «Yellowstone» ισχυρίστηκε ότι η πρώην σύζυγός του αρνείται να εγκαταλείψει το σπίτι τους παρά το προγαμιαίο συμβόλαιό τους, που περιγράφει λεπτομερώς ότι είχε 30 ημέρες για να εκκενώσει το σπίτι τους, αφού κατέθεσε αίτηση διαζυγίου την 1η Μαΐου.

Ο διάσημος ηθοποιός ισχυρίστηκε ακόμη, σύμφωνα με το πρακτορείο, ότι η Christine Baumgartner χρησιμοποιεί τη θέση της ως «μοχλό πίεσης» για να κάνει τον Κόστνερ να συμφωνήσει με τις «διάφορες οικονομικές απαιτήσεις» της.

Ο Κέβιν Κόστνερ φέρεται να έχει ήδη δώσει στην πρώην σύζυγό του πάνω από 1,2 εκατ. δολάρια για τις προγαμιαίες υποχρεώσεις του, τα οποία είναι αρκετά, σύμφωνα με τον ίδιο, για να μετακομίσει σε κάποιο άλλο σπίτι.

