Kevin Costner: Προσπαθεί να τα «βρει» με τη σύζυγό του – Δεν πετιούνται τόσο εύκολα 18 χρόνια γάμου…

Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Κέβιν Κόστνερ, φέρεται να προσπαθεί να τα βρει και πάλι με την πρώην σύζυγό του, Christine Baumgartner, ένα, περίπου, μήνα μετά την αίτηση διαζυγίου που εκείνη κατέθεσε.

Μετά από 18 χρόνια γάμου και έχοντας τρία παιδιά, ο ηθοποιός, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο, προσπαθεί να «κερδίσει» και πάλι την καρδιά της πρώην συζύγου του. «Όλοι πίστευαν ότι ο Κέβιν και η σύζυγός του ήταν ευτυχισμένοι, οπότε όλα αυτά προκαλούν έκπληξη», αποκάλυψε άνθρωπος από το στενό περιβάλλον του ηθοποιού, ο οποίος μίλησε στο «Us Weekly». «Την αγαπάει πραγματικά και προσπαθεί να την κερδίσει ξανά. Έχει αιφνιδιαστεί από όλο αυτό».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αποκαλύφθηκε από το περιοδικό «People» ότι το βεβαρημένο πρόγραμμα του αστέρα του «Yellowstone» φέρεται να έκανε την πρώην, πλέον, σύζυγό του «δυστυχισμένη», καθώς επιθυμούσε να περνά περισσότερο χρόνο στο οικογενειακό τους σπίτι στη Σάντα Μπάρμπαρα.

«Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ο Κέβιν δεν ήταν πολύ κοντά. Η απουσία του ήταν πολύ δύσκολη για εκείνη», ανέφερε και συνέχισε: «Αν και ο ηθοποιός γνώριζε ότι η Κριστίν ήταν δυστυχισμένη, η κατάθεση του διαζυγίου της ήταν μια δυσάρεστη έκπληξη για τον Κέβιν».

