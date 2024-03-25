Κέιτ Μίντλετον: Η γυναίκα που άγγιξε την κορυφή και κατέκτησε τον βρετανικό λαό

Η 42χρονη Κέιτ Μίντλετον χρειάστηκε να κοσμήσει χιλιάδες εξώφυλλα και πρωτοσέλιδα μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο όπου δεν θα ακουγόταν η κριτική, αλλά ο θαυμασμός του κοινού. Όταν αποκάλυψε ότι υποβάλλεται σε προληπτική χημειοθεραπεία για να σταματήσει τον καρκίνο από τον οποίο πάσχει, το σοκ δεν ήταν δικό της, αλλά όλων των μέσων ενημέρωσης και των ανώνυμων -και όχι μόνο- ανθρώπων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έκαναν αστεία για την υγεία της εδώ και δύο μήνες.

Πριν γίνει γνωστή στον μισό κόσμο, πρώτα ως Δούκισσα του Κέιμπριτζ, στη συνέχεια ως Πριγκίπισσα της Ουαλίας και πάντα ως σύζυγος του διαδόχου του θρόνου, του Ουίλιαμ, κατάφερε να ανέβει στο Mont Blanc, την υψηλότερη κορυφή των Άλπεων και την υψηλότερη της Δυτικής Ευρώπης, μαζί με τον πατέρα της, Μάικλ Μίντλετον. Καταγόταν από μια πολύ αθλητική οικογένεια, η οποία δεν απέφευγε τις προκλήσεις.

«Στο πέρασμα όλων αυτών των χρόνων, έχουμε σκαρφαλώσει πολλά βουνά μαζί. Ως οικογένεια, θα σκαρφαλώσουμε μαζί σου κι αυτό το βουνό», έγραψε στον λογαριασμό του στο Instagram ο αδελφός της Μίντλετον, Τζέιμς Γουίλιαμ Μίντλετον, μαζί με μια παλιά φωτογραφία των δύο, που τους δείχνει ως δύο χαμογελαστά παιδιά ακόμα μέσα στη φύση.

Μόλις έγινε γνωστό το φλερτ της με τον μεγαλύτερο γιο του Καρόλου και της Νταϊάνα, ο βρετανικός Τύπος κατηγόρησε την Κέιτ για «κοινωνική αναρρίχηση». Αυτή και η αδελφή της, η Πίπα, αναφέρονταν ως οι αδερφές «Wisteria», με τις σεξιστικές προεκτάσεις που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τα βρετανικά ταμπλόιντ μέχρι σήμερα. Αυτό αναφερόταν σε ένα φυτό, το οποίο είναι δημοφιλές στις προσόψεις των κατοικιών του Λονδίνου: είναι όμορφο και διακοσμητικό, έχει έντονο άρωμα και σκαρφαλώνει γρήγορα, λέει το αστείο.

Υπήρχε επίσης το παρατσούκλι «Waity Katie», για να χλευάσει τη νεαρή γυναίκα που περίμενε απεγνωσμένα τον πρίγκιπα Ουίλιαμ να αποφασίσει να της κάνει πρόταση γάμου. Την αποκαλούσαν «κοινή θνητή» και χλεύαζαν τη νευρικότητά της σε δημόσιο χώρο, την τσιριχτή φωνή της και το βαρετό ντύσιμό της. Μετά τα χρόνια που η Lady Di ήταν το πρότυπο, ένας τόσο συντηρητικός, συμβατικός και απροσδιόριστος χαρακτήρας ήταν αντιδημοφιλής. Παρά το γεγονός ότι αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν ακριβώς αυτά που θαύμαζαν περισσότερο στην αείμνηστη Ελισάβετ Β'.

Ακόμη και η σειρά «The Crown» (Netflix) προσκολλήθηκε στη θεωρία ότι η Κάρολ Μίντλετον είχε διαμορφώσει επιμελώς την κοινωνική πορεία των θυγατέρων της προς την κορυφή. Της πιστώνεται η απόφαση να αποσύρει την Κέιτ από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, όταν εκείνη είχε περάσει μόλις έναν χρόνο εκεί, και να τη στείλει στο Σεντ Άντριους, όπου μόλις είχε εγγραφεί ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και όπου τελικά προέκυψε ή «πέτυχε» το φλερτ τους.

Στις 29 Απριλίου 2011, ο γάμος πραγματοποιήθηκε στο Αβαείο του Ουέστμινστερ. Έκτοτε, η Μίντλετον δεν έχει κάνει ούτε ένα λάθος βήμα, τουλάχιστον κατά την άποψη εκείνου του τμήματος της συντηρητικής και παραδοσιακής βρετανικής κοινωνίας που επιθυμεί μια μοναρχία με όλες τις συμβάσεις της. Είναι αφοσιωμένη μητέρα -το ζευγάρι έχει τρία παιδιά- και στηρίζει τον σύζυγό της άνευ όρων. Ήταν αφοσιωμένη στην Ελισάβετ Β΄ και τώρα ακολουθεί τον πεθερό της, τον βασιλιά Κάρολο Γ΄. Με άλλα λόγια, διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από μια μελλοντική βασίλισσα.

Οι Ουίνδσορ γνώριζαν πάντα ότι ένα χαμόγελο είναι πολύ πιο αποτελεσματικό όπλο επικοινωνίας από οποιαδήποτε δημόσια δήλωση και η Κέιτ δεν σταμάτησε ποτέ να χαμογελάει.

Όταν εξομολογήθηκε στη συγγραφέα Giovanna Fletcher ότι αισθάνθηκε «ελαφρώς τρομαγμένη» όταν παρουσίασε τον νεογέννητο πρίγκιπα Τζορτζ στα μέσα ενημέρωσης το 2013 από τα σκαλιά του νοσοκομείου -μια παράδοση που μόνο η Μέγκαν Μαρκλ επέλεξε να «σπάσει»- η Κέιτ τήρησε τον κανόνα που λειτούργησε τόσο καλά για την πεθερά της Ελισάβετ Β': οι υποχρεώσεις προηγούνται πάντα των αναγκών. «Το να μπορούμε να μοιραστούμε αυτή τη χαρά και την εκτίμηση με το κοινό, το θεώρησα πολύ σημαντικό», εξήγησε η Κέιτ Μίντλετον.

Τις τελευταίες ημέρες, η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανακάλυψε ότι το κοινό είναι «αχόρταγο» όταν πρόκειται για ειδήσεις. Δεν θέλει μόνο τις χαρές, θέλει και τη θλίψη. Παρά την αρχική της αντίσταση και την επιθυμία της να προστατεύσει τα τρία παιδιά της, η Κέιτ επέλεξε να αποκαλύψει στον κόσμο την κατάσταση της υγείας της και τη δική της αγωνία. Και με αυτόν τον τρόπο, ανέβηκε ξανά στην κορυφή που της πήρε τόση προσπάθεια να κατακτήσει: το μόνο μέρος όπου μπορεί να νιώσει προστατευμένη.

Πηγή: skai.gr

