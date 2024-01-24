Το πρώην Spice Girl, η Victoria Beckham, επιλέχθηκε ως εξώφυλλο για το εβδομαδιαίο ένθετο lifestyle των «Financial Times» και μίλησε για το μέλλον της αυτοκρατορίας μόδας και ομορφιάς της, VB, η οποία κατέγραψε κέρδη πέρυσι μετά από μια σειρά οικονομικών προβλημάτων.

Τον Οκτώβριο η σχεδιάστρια δήλωσε στη γαλλική «Vogue» ότι το ομώνυμο brand της έχει επιτέλους κέρδη, περίπου 15 χρόνια μετά το λανσάρισμα της δικής της εταιρείας μόδας.

«Αυτό είναι μόνο η αρχή. Έχω πολλές φιλοδοξίες και εργάζομαι σκληρά για να πετύχω τους στόχους μου. Ποτέ δεν περιμένω τα πράγματα να έρθουν από μόνα τους», ανέφερε η ίδια. Και συνέχισε: «Είναι μια τόσο συναρπαστική περίοδος. Φέτος, βγάλαμε κέρδος! Αυτό απαιτεί χρόνο, ειδικά για μια ανεξάρτητη μάρκα. Το άρωμά μου δεν είναι άδεια - είναι δικό μου. Τώρα που έχω θέσει τις βάσεις για τον οίκο, μπορεί να αρχίσει η πραγματική δουλειά».

Σε συνέντευξή του στη βίβλο της βιομηχανίας, «Women's Wear Daily» (WWD) τον Μάρτιο για να γιορτάσει τα νέα, ο επενδυτής της μάρκας της, David Belhassen, έκανε, επίσης, αποκαλύψεις. Είπε ότι τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 42% - 58 εκατ. λίρες - και προέβλεψε ότι όταν η επιχείρηση καταθέσει τους λογαριασμούς για το οικονομικό έτος 2022 τον Δεκέμβριο, το πρώην Spice Girl θα κάνει τους πολλούς επικριτές της να δαγκώσουν τη γλώσσα τους.

Τον Ιανουάριο του 2023, οι λογαριασμοί της Victoria Beckham Holdings Ltd αποκάλυψαν ζημίες ύψους 5.887.036 λιρών το 2021, από 8.581.944 λίρες το 2020. Ο αριθμός αυτός σήμαινε ότι οι συνολικές ζημίες της εταιρείας ανήλθαν σε 66,3 εκατ. λίρες από την ίδρυσή της το 2008 και οι διευθυντές της εταιρείας - συμπεριλαμβανομένης της Βικτόρια και του συζύγου της Ντέιβιντ - δεν έλαβαν μέρισμα.

Η επιχείρηση πλέον έχει επεκταθεί σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, ενώ στους ετήσιους λογαριασμούς αναφέρεται ότι η μάρκα προωθεί και νέα προϊόντα, με το λανσάρισμα δερμάτινων ειδών και της σειράς VB Body.

Παρά τις μεγάλες απώλειες, η παγκόσμια αυτοκρατορία της φέρεται να έχει διπλασιάσει τα κέρδη της. Οι ετήσιοι λογαριασμοί που κατατέθηκαν στο Companies House στο Λονδίνο έδειξαν ότι το ζευγάρι κέρδισε 11,6 εκατ. λίρες το έτος που έληξε τον Δεκέμβριο του 2020 παρά την πανδημία - σε σύγκριση με 4,5 εκατ. λίρες το 2019.

Στους λογαριασμούς που υποβλήθηκαν το 2021, οι ελεγκτές προειδοποίησαν για «σημαντικές αμφιβολίες» σχετικά με την ικανότητα της εταιρείας μόδας της Βικτόρια να συνεχίσει να λειτουργεί, όταν αναφέρθηκε ότι η εταιρεία είχε συσσωρεύσει χρέη άνω των 46 εκατ. λιρών από την ίδρυσή της!

Φίλοι της σταρ δήλωσαν τότε ότι η Βικτόρια ήταν αποφασισμένη να συνεχίσει με την εταιρεία της, παρόλο που οι επικριτές έκαναν λόγο για… έργο ματαιοδοξίας.

Ένας από αυτούς δήλωσε: «Αυτό είναι που δίνει στη Victoria την ταυτότητά της, το αγαπάει και παρά τα προφανή εμπόδια, είναι εξαιρετικά παθιασμένη με αυτό».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.