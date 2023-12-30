Kate Moss: Το πιο εμβληματικό σούπερ μόντελ της Βρετανίας γίνεται 50 ετών...

Αυτό το λεπτοκαμωμένο κορίτσι που κυκλοφορούσε χωρίς σουτιέν, το μικρό «ελαφάκι με τις φακίδες», με την αδιαπραγμάτευτη σεξουαλική αυτοπεποίθηση, που γλεντούσε περισσότερο από κάθε ποπ σταρ… Αυτές είναι οι εμβληματικές εικόνες του supermodel, Κέιτ Μος.

Αλλά τώρα, με τα 50α γενέθλιά της να απέχουν μόλις λίγες ημέρες, η Μος βρίσκεται σε μια διαδικασία «αναγέννησης». Σε αυτό δεν είναι ασυνήθιστη. Εξάλλου, πολλοί είναι αυτοί που ξανασκέφτονται τη ζωή τους όταν πλησιάζει αυτό το ορόσημο και αναθεωρούν…Διασημότητες των οποίων η φήμη έχει χτιστεί πάνω σε εμφανίσεις που αναπόφευκτα ξεθωριάζουν.

Ωστόσο, η μεταμόρφωση της Κέιτ Μος είναι, ίσως, πιο τολμηρή από τις περισσότερες. Αφού εγκατέλειψε τη θορυβώδη σκηνή του Βόρειου Λονδίνου της δεκαετίας του '20 και του '30, και τώρα εγκαταστάθηκε σε ένα αρχοντικό που είναι διατηρητέο, στο Cotswolds, το πρώην σούπερ μόντελ δοκιμάζεται ως επιχειρηματίας ευεξίας.

Για όσους θυμούνται την Κέιτ Μος, όταν ένα τσιγάρο κρεμόταν σχεδόν μόνιμα από τα χείλη της, αυτό μπορεί να φαίνεται σαν μια στροφή 180 μοιρών.

Πηγαίνοντας αρκετά χρόνια πίσω, η περιποίηση της ομορφιάς της, όπως η ίδια έχει αποκαλύψει, περιοριζόταν ουσιαστικά στη συνήθεια να βυθίζει αυτό το υπέροχο πρόσωπο σε μια λεκάνη με παγωμένο νερό για να καθαρίσει το κεφάλι της μετά από μια βραδινή έξοδο. Δεν έκανε ποτέ γυμναστική.

Τώρα, όμως, ως περήφανη ιδιοκτήτρια της επιχείρησης ευεξίας Cosmoss, η οποία πουλάει μια σειρά από τσάγια δικής της μάρκας, προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας και ένα βιβλίο με 150 «θετικά μηνύματα», κάνει τα πάντα. Διαθέτει ένα μηχάνημα Cadillac Pilates reformer αξίας 4.000 λιρών στο σπίτι της και προσωπική προπονήτρια, τη Hortense Suleyman.

How Kate Moss went from wild child to wild swimming: Britain's most iconic supermodel is turning 50... And reinventing herself with the help of gong baths, a shamanic practitioner and crystals https://t.co/hoEHmJi64W — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 29, 2023

Περπατάει, σηκώνει βάρη. Δοκιμάζει όλες τις ακριβές θεραπείες - αν και δεν θέλει να μιλάει γι' αυτές. Έχει αποκαλύψει ότι αγαπάει διάφορες ακριβές μάσκες προσώπου και τα αιθέρια έλαια Neal's Yard. Χρησιμοποιεί, επίσης, μια οικιακή συσκευή LED, που ισχυρίζεται ότι έχει αντιγηραντική δράση και κάνει το δέρμα της πιο φωτεινό και σφιχτό.

Κάνει τακτικές νηστείες με χυμούς και προτιμά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μόνο με χυμούς στο θέρετρο ευεξίας LifeCo στην Τουρκία - το επισκέπτεται κάθε χρόνο την τελευταία δεκαετία.

Νηφάλια από το 2018, αν εξαιρέσουμε μερικά ολισθήματα που χρησιμεύουν μόνο για να μας υπενθυμίζουν ότι είναι άνθρωπος, η νέα της ζωή δεν είναι μια ζωή που θα αναγνώριζε η παλιά Κέιτ. Ένας πρώην στενός φίλος λέει χαρακτηριστικά: «Η νέα Κέιτ είναι μια φρικτή βαρεμάρα».

Πράγματι, σύμφωνα με ορισμένους, η αναζήτηση της σωματικής τελειότητας, που κάποτε θεωρούνταν τόσο αδιάφορη, αγγίζει σήμερα τα όρια της εμμονής.

Η Μος δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα από όλα αυτά, φυσικά. Με περιουσία 70 εκατ. λιρών, έχει πετύχει τα «πάντα» στον κόσμο του μόντελινγκ. Έχει στο ενεργητικό της περισσότερα από 40 εξώφυλλα στη βρετανικής «Vogue», για παράδειγμα. Αλλά δεν μπορεί, ή δεν θέλει, να παραιτηθεί από την επιθυμία της να εξακολουθεί να έχει σημασία στον κόσμο της μόδας και της ομορφιάς. Φέτος έγινε η παγκόσμια πρέσβειρα του Βρετανικού Συμβουλίου Ομορφιάς.

Έχοντας αποφασίσει να δημιουργήσει την Cosmoss, ωστόσο, το διάσημο μοντέλο ήρθε αντιμέτωπη με ένα πρόβλημα. Η φήμη της προέρχεται από την εμφάνισή της και όχι από την προσωπικότητά της. Ωστόσο, σε μια εποχή της δύναμης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου πολλά πωλούνται λόγω του ότι μιλάς γι' αυτά, το να είσαι ένα «σιωπηλό» διάσημο μοντέλο δεν λειτουργεί πλέον.

Ωστόσο, ένα πράγμα είναι σίγουρο: Τα 50ά γενέθλια της Κέιτ Μος θα εξακολουθήσουν να είναι το πιο καυτό πάρτι της νέας χρονιάς.

Πηγή: skai.gr

