Jeremy Renner: Επιστρέφει στα πλατό ένα χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του

Ένα χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του με εκχιονιστικό μηχάνημα, ο Τζέρεμι Ρένερ, επιστρέφει στα πλατό για τα γυρίσματα της 3ης σεζόν της διάσημης σειράς «Mayor of Kingstown».

Μία από τις συμπρωταγωνίστριές του, η Έμα Λερντ αποκάλυψε την ευχάριστη είδηση με ένα στιγμιότυπο μέσω Ιnstagram Story από τα γυρίσματα.

«Είναι γεγονός. Επιστρέφω με τον αγαπημένο μου τύπο την επόμενη εβδομάδα», έγραψε η Λερντ με τον ηθοποιό να την αναδημοσιεύει.

Σημειώνεται ότι το ατύχημά του την Πρωτοχρονιά του 2023 είχε σοκάρει όλο τον κόσμο. Ο Ρένερ παρασύρθηκε από το εκχιονιστικό του μηχάνημα βάρους 14.000 κιλών, στην προσπάθεια του να ρυμουλκήσει το αυτοκίνητο του ανιψιού του έπειτα από σφοδρή χιονόπτωση στη Νεβάδα.

Στο «Mayor of Kingstown», ο Ρένερ υποδύεται τον Μάικ Μακλούσκι, έναν μεσολαβητή ανάμεσα στις συμμορίες του δρόμου, των φυλακισμένων και των αστυνομικών στην φανταστική πόλη Kingstown του Μίσιγκαν.

A year after breaking over 30 bones in a snowplow accident, Jeremy Renner signals he's returning to work. https://t.co/8v6rDe0Fer — Entertainment Weekly (@EW) December 29, 2023

Όπως αναφέρει το Entertainment Weekly, το Paramount+ έδωσε το πράσινο φως για ανανέωση της σειράς τον Σεπτέμβριο. Έκανε πρεμιέρα τον Νοέμβριο του 2021 έχοντας την υπογραφή του Χιου Ντίλλον(Hugh Dillon) και του παραγωγού του «Yellowstone», Τέιλορ Σέρινταν (Taylor Sheridan).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

