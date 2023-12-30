Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας της έχει «φορεθεί» πολλές ταμπέλες. «Γιαγιά της Punk», «Ροκ Ποιήτρια» κ.ά. Κάποιες της αρέσουν, κάποιες άλλες όχι και τόσο, ωστόσο, τις βρίσκει όλες παράλογες, καθώς η ίδια σιχαίνεται τις υπεραπλουστεύσεις και τις κατηγοριοποιήσεις. Πως θα μπορούσε να είναι διαφορετικά άλλωστε, αφού θρυλική η Πάττι Σμιθ, που σήμερα κλείνει τα 76 της χρόνια, καταφέρνει μέσα από τη δουλειά της να αναμειγνύει και να υπερβαίνει τα διάφορα μέσα «μεταμφιέζοντας» το απλό και το συνηθισμένο σε ξεχωριστό και ανυπέρβλητο.

Τραγουδίστρια και τραγουδοποιός με 11 studio άλμπουμ στο ενεργητικό της, ποιήτρια και συγγραφέας, εικαστικός, φωτογράφος και ακτιβίστρια, η Πάττι Σμιθ, αποδεικνύεται μια ακούραστη «εργάτρια» της τέχνης, διαρκώς σε μια «κατάσταση» σωματικής ή πνευματικής κίνησης, με αυθεντική φυσικότητα, ηλεκτρισμένη ενέργεια, χαρισματική και δυνατή φωνή, μποέμικη ευαισθησία, αντισυμβατικότητα και οραματική σύλληψη πίσω από την οποία κρύβεται η ανάγκη της να τιμήσει όλους εκείνους τους «επαναστάτες» που «ανύψωσαν» τη ζωή της από τον Αρθούρο Ρεμπώ, τον Τζίμι Χέντριξ και τη Βριτζίνια Γουλφ έως τους The Who, τον Τζακ Κερουάκ και τον Άλλεν Γκίνσμπεργκ.

Τα πρώτα βήματα

Γεννημένη στο Σικάγο, στις 30 Δεκεμβρίου 1946, και μεγαλωμένη στο Νιού Τζέρσεϊ, η Πάττι Σμιθ έμαθε από μικρή ηλικία να αγαπάει την ανάγνωση, την κριτική σκέψη και εκείνες τις νεαρές ρομαντικές ηρωίδες «που ζουν στον απόλυτο βαθμό και πεθαίνουν νέες». Η ίδια υπήρξε αρκετά φιλάσθενη ως παιδί και δεν ήταν λίγες οι φορές που κινδύνευσε να χάσει τη ζωή της από κάποια νόσο.

Στα 20 της χρόνια θα μετακομίσει στη Νέα Υόρκη έχοντας ως όνειρο να γίνει ποιήτρια. Εκεί θα συναντήσει τον φωτογράφο Ρόμπερτ Μάπλθορπ, ο οποίος θα της αλλάξει τη ζωή. Οι δύο τους θα αποκτήσουν μια έντονη και άκρως παραγωγική σχέση, την οποία η Σμιθ θα περιγράψει εκτενώς στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της «Just Kids» (2010), το οποίο θα τιμηθεί στις ΗΠΑ με το Εθνικό Βραβείο Βιβλίου. Αν και δυσκολεύονταν να κερδίσουν τα προς το ζην, δεν σταματούσαν ποτέ να ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον για την επίτευξη της καλλιτεχνικής τους έκφρασης.

