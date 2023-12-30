Σας έχουμε 33 καλές ειδήσεις για να ξεκινήσετε το 2024 με αισιοδοξία!

Αυτός είναι ένας κατάλογος που περιλαμβάνει μόνο καλά νέα! Ναι, σωστά διαβάσατε… Το κάνουμε αυτό για να καταπολεμήσουμε ένα παράδοξο: οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο κόσμος πηγαίνει προς τα πίσω και ότι οδεύουμε προς το χάος, παρόλο που τα δεδομένα καθιστούν σαφές ότι αυτή η αντίληψη είναι λανθασμένη.

Ο κόσμος δεν χειροτερεύει, αλλά βελτιώνεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ένα τέλειο μέρος, ούτε καν ένα καλό μέρος. Υποφέρουμε από πολέμους, αδικίες, πείνα και ασθένειες. Μια μειοψηφία του πληθυσμού κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου, ενώ το 8,4% επιβιώνει με λιγότερο από 2 δολάρια (λιγότερο από 2 ευρώ) την ημέρα. Η φτώχεια είναι καθημερινό φαινόμενο. Αλλά από όλα τα παγκόσμια σενάρια που έχουμε γνωρίσει (όχι φανταστικά ή επιθυμητά, αλλά γνωστά), αυτό είναι το καλύτερο.

Η αναγνώριση ότι σημειώνουμε πρόοδο ανησυχεί πολλούς ανθρώπους, επειδή φοβούνται ότι αυτό θα μας κάνει κομφορμιστές. Νομίζω όμως ότι συμβαίνει το αντίθετο: για να συνεχίσεις να περπατάς, είναι χρήσιμο να νιώθεις ότι προχωράς μπροστά.

Καλή χρονιά!

Τα καλά νέα

New study on the impact of Wolbachia release programs to reduce dengue in three Columbian cities.



The authors find a 95–97% decline in dengue incidence compared to previous years, including adjustment for seasonal trends.https://t.co/c2DqSCefRH pic.twitter.com/12fxIJefIs — Saloni (@salonium) December 5, 2023

Οι λύγκες της Ιβηρικής συνεχίζουν να ανακάμπτουν. Το 2002 είχαν απομείνει μόνο 94 και τώρα υπάρχουν 1.600.

Πολλά κατοικίδια ζώα θεραπεύτηκαν.

Υπάρχουν λιγότερες αυτοκτονίες στον κόσμο. Το ποσοστό αυτοκτονιών ανά 100.000 άτομα έχει μειωθεί κατά 35% μέσα σε 25 χρόνια.

Οι θάνατοι από πνιγμό έχουν μειωθεί κατά το ήμισυ από το 1990.

έχουν μειωθεί κατά το ήμισυ από το 1990. Η Κίνα έχει τριπλασιάσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το 2007, αντιστοιχούσε στο 6% του συνόλου της ενέργειάς της και τώρα το ποσοστό αυτό είναι 18%.

Η Χιλή ήταν η χώρα που εκμεταλλεύτηκε περισσότερο την ηλιακή ενέργεια. Ακολούθησαν η Αυστραλία, το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Ισπανία.

Ανακαλύψαμε ότι η κουβέντα μάς κάνει χαρούμενους. Αν βαθμολογούμε την ευτυχία μας με 6 στα 10, μετά την κουβέντα με έναν φιλικό πρόσωπο ή ακόμα και άγνωστο, ο αριθμός αυτός ανεβαίνει στο 7.

Η παγκόσμια ενέργεια που προέρχεται από την καύση ορυκτών καυσίμων έχει μειωθεί από 90% σε 82% από το 1980. Και ο ρυθμός υπόσχεται να επιταχυνθεί, ώστε να επιτευχθούν καθαρές μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050.

Οι εκπομπές SO₂ (διοξειδίου του θείου) έχουν μειωθεί κατά ένα τρίτο από το 1980. Αυτό περιόρισε την όξινη βροχή που καταστρέφει τα οικοσυστήματα των λιμνών και των ρεμάτων.

Και το στρώμα του όζοντος θα ανακάμψει πλήρως. Πριν από τριάντα πέντε χρόνια, το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ όρισε την εξάλειψη 96 χημικών ουσιών (αερολύματα και ψυκτικά μέσα) που άνοιγαν μια τρύπα στο φράγμα που μας προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία. Ήταν μια επιτυχία.

Η βρεφική θνησιμότητα έχει μειωθεί περισσότερο από όσο μπορούμε να φανταστούμε. Επί χιλιετίες, τα μισά παιδιά πέθαιναν πριν ενηλικιωθούν. Μόλις το 1950 - ούτε καν πριν από 75 χρόνια - ένα στα τέσσερα παιδιά πέθαινε πριν ενηλικιωθεί. Σήμερα, το 96% των μωρών στον κόσμο μεγαλώνουν υγιή, δυνατά και έξυπνα.

Πηγή: skai.gr

