Σας έχουμε 33 καλές ειδήσεις για να ξεκινήσετε το 2024 με αισιοδοξία!

Αυτός είναι ένας κατάλογος που περιλαμβάνει μόνο καλά νέα! Ναι, σωστά διαβάσατε… Το κάνουμε αυτό για να καταπολεμήσουμε ένα παράδοξο: οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο κόσμος πηγαίνει προς τα πίσω και ότι οδεύουμε προς το χάος, παρόλο που τα δεδομένα καθιστούν σαφές ότι αυτή η αντίληψη είναι λανθασμένη.
Ο κόσμος δεν χειροτερεύει, αλλά βελτιώνεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ένα τέλειο μέρος, ούτε καν ένα καλό μέρος. Υποφέρουμε από πολέμους, αδικίες, πείνα και ασθένειες. Μια μειοψηφία του πληθυσμού κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου, ενώ το 8,4% επιβιώνει με λιγότερο από 2 δολάρια (λιγότερο από 2 ευρώ) την ημέρα. Η φτώχεια είναι καθημερινό φαινόμενο. Αλλά από όλα τα παγκόσμια σενάρια που έχουμε γνωρίσει (όχι φανταστικά ή επιθυμητά, αλλά γνωστά), αυτό είναι το καλύτερο.
Η αναγνώριση ότι σημειώνουμε πρόοδο ανησυχεί πολλούς ανθρώπους, επειδή φοβούνται ότι αυτό θα μας κάνει κομφορμιστές. Νομίζω όμως ότι συμβαίνει το αντίθετο: για να συνεχίσεις να περπατάς, είναι χρήσιμο να νιώθεις ότι προχωράς μπροστά.
Καλή χρονιά!
Τα καλά νέα
- Μετά από ένα διάλειμμα λόγω της πανδημίας, το προσδόκιμο ζωής παγκοσμίως αυξήθηκε και πάλι το 2023: σήμερα είναι 73 έτη, έως και 12 έτη περισσότερα από ότι το 1980.
- Περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η πόλη τους είναι «καλό μέρος» για να ζήσουν οι ομοφυλόφιλοι. Το 2005, μόνο το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού πίστευε κάτι τέτοιο και τώρα είναι 50%. Για παράδειγμα, στο Μεξικό, το ποσοστό έχει αυξηθεί από 39% σε 64%, όπως γράφει η «El Pais».
- Η πανδημία μας έκανε πιο αλτρουιστές. Το ποσοστό των ανθρώπων που «βοήθησαν έναν ξένο» αυξήθηκε κατά 10% το 2021 και το 2022.
- Τα εμβόλια κατά της ελονοσίας έφτασαν. Το πρώτο εμβόλιο αποδείχθηκε αποτελεσματικό στην πράξη: η βρεφική θνησιμότητα (από οποιαδήποτε αιτία) μειώθηκε κατά 13% όπου χορηγήθηκε. Επιπλέον, εγκρίθηκε ένα δεύτερο, φθηνότερο εμβόλιο.
- Η πρώτη θεραπεία CRISPR για την επεξεργασία του DNA πήρε, επίσης, το πράσινο φως. Υπάρχουν δεκάδες δοκιμές σε εξέλιξη.
- Η φοροδιαφυγή μειώθηκε. Πώς; Χάρη στα συστήματα ανταλλαγής τραπεζικών πληροφοριών. Το 2013, κρυφά περιουσιακά στοιχεία αξίας 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ, σχεδόν όλα στα χέρια των πλουσίων, βρίσκονταν σε φορολογικούς παραδείσους και δεν είχαν δηλωθεί στις φορολογικές αρχές οποιασδήποτε χώρας, αλλά μέσα σε 10 χρόνια το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 3%.
- Το παγκόσμιο κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχει διπλασιαστεί μέχρι στιγμής αυτόν τον αιώνα. Από 8.000 δολάρια το 2000 έφτασε τα 21.000 δολάρια το 2021, προσαρμοσμένο για τον πληθωρισμό και το κόστος ζωής. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε σε όλες τις ηπείρους.
- Και η ανισότητα μειώθηκε επίσης. Το 10% των ανθρώπων με το υψηλότερο εισόδημα έχει το 55% του συνολικού εισοδήματος, το οποίο είναι πολύ, αλλά λιγότερο από ότι το 2000.
- Το 68% των συνταξιούχων της Αυστραλίας παίζουν βιντεοπαιχνίδια. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσοστού αποτελείται από γυναίκες που θέλουν να διασκεδάσουν, να αντιμετωπίσουν προκλήσεις και να βελτιώσουν την ψυχική τους υγεία.
- Τα κρούσματα άνοιας μειώνονται. Η συχνότητα εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ και παρόμοιων ασθενειών έχει μειωθεί κατά 30% μέσα σε 15 χρόνια. Η πτώση δεν οφείλεται σε κάποιο φάρμακο -αν και υπάρχουν πολλά υποσχόμενα- αλλά στο υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο των νέων γενεών.
- Οι φοιτητές των πανεπιστημίων διπλασιάστηκαν σε 20 χρόνια. Περίπου το 39% των αγοριών και το 45% των κοριτσιών σε ηλικία σπουδών είναι εγγεγραμμένα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
- Κυκλοφόρησαν νέα emojis...
- Υπάρχουν περισσότερες γυναίκες στα εθνικά κοινοβούλια. Οι γυναίκες καταλαμβάνουν το 27% των εδρών, αριθμός διπλάσιος σε σχέση με το 1990.
- Καταρρίφθηκε το ρεκόρ για τον αριθμό των ανθρώπων στο διάστημα. Τον Μάιο, 17 άνθρωποι βρίσκονταν ταυτόχρονα σε τροχιά γύρω από το διάστημα.
- Η Ινδία έγινε η τέταρτη χώρα που προσεδαφίστηκε στη Σελήνη. Το σκάφος Chandrayaan-3 προσγειώθηκε στη Σελήνη στις 23 Αυγούστου, ένα κατόρθωμα που έχει επιτευχθεί μόνο από τη Σοβιετική Ένωση (1966), τις Ηνωμένες Πολιτείες (1966) και την Κίνα (2013).
- Η Τεχνητή Νοημοσύνη συνεχίζει τις εκπληκτικές προόδους της. Έγινε καλύτερη σε πολλές εργασίες που θεωρούσαμε αδύνατες για έναν αλγόριθμο: γράφει, ζωγραφίζει, κινεί, κατανοεί εικόνες, αιτιολογεί (κατά μία έννοια) και είναι δημιουργική (κατά μία έννοια). Σίγουρα σας βάζει σε σκέψεις…
- Ένα πρόγραμμα Τεχνητής Νοημοσύνης ξεπέρασε τα συμβατικά μοντέλα πρόβλεψης καιρού. Πρόκειται για μια αλλαγή παραδείγματος: τα σημερινά μοντέλα αριθμητικού υπολογισμού, που βασίζονται στην προσομοίωση γνωστών εξισώσεων, θα συνδυαστούν τώρα με μοντέλα μαύρου κουτιού που μαθαίνουν μόνα τους από τα δεδομένα.
- Νέα εμφυτεύματα έδωσαν φωνή σε ανθρώπους που δεν μπορούν να μιλήσουν. Η ιδέα είναι να μετρηθούν τα ηλεκτρικά σήματα του εγκεφάλου και να χρησιμοποιηθεί η Τεχνητή Νοημοσύνη, προκειμένου να διακρίνει τα μοτίβα που σχετίζονται με κάθε φώνημα.
- Έχουμε επαναστατικά φάρμακα κατά της παχυσαρκίας. Γνωρίζαμε ήδη ότι συγκεκριμένα φάρμακα ρυθμίζουν τον κορεσμό και επιτυγχάνουν δραματική απώλεια βάρους. Τώρα έχει, επίσης, αποδειχθεί ότι μειώνουν τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας και εγκεφαλικού επεισοδίου.
- Τα φάρμακα κατά του HIV έχουν αποτρέψει 21 εκατομμύρια θανάτους από το 1996. Ο αριθμός των θανάτων έχει μειωθεί κατά το ένα τρίτο.
- Η Katalin Karikó κέρδισε το βραβείο Νόμπελ και ενσάρκωσε την υπόσχεση της προόδου μας. Η Karikó μεγάλωσε στην Ουγγαρία τη δεκαετία του 1960, χωρίς ζεστό νερό, τηλεόραση ή ψυγείο, μοιραζόμενη το μοναδικό ζεστό δωμάτιο με την οικογένειά της. Φύτευε σπόρους στον κήπο, αγαπούσε το σχολείο και ήταν η πρώτη από την οικογένειά της που πήγε στο πανεπιστήμιο. Το 1985 μετανάστευσε στις ΗΠΑ, κρύβοντας λίγα χρήματα στο λούτρινο ζωάκι της δίχρονης κόρης της. Στη συνέχεια, για δύο δεκαετίες, ήταν μια ερευνήτρια με ελλιπείς πόρους στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια. Δεν έγινε ποτέ καθηγήτρια. Ήταν ειδικός στο RNA, όταν το ενδιαφέρον για το μόριο αυτό μαράζωσε, αλλά η Karikó δεν το έβαλε κάτω. Το 1997, η ίδια έπιασε κουβέντα με τον ανοσολόγο Drew Weissman και έτσι ξεκίνησε μια συνεργασία που τελικά απέδωσε καρπούς, μισή από αποφασιστικότητα και μισή από τύχη, με μια τεχνολογία που θα μείνει στην ιστορία: Εμβόλια RNA.
- Η απελευθέρωση σπάνιων κουνουπιών σταμάτησε τον δάγκειο πυρετό σε τρεις πόλεις της Κολομβίας. Πώς; Μολύνθηκαν σκόπιμα με το βακτήριο Wolbachia, το οποίο τα εμποδίζει να μεταδώσουν αυτή την ασθένεια.
New study on the impact of Wolbachia release programs to reduce dengue in three Columbian cities.— Saloni (@salonium) December 5, 2023
The authors find a 95–97% decline in dengue incidence compared to previous years, including adjustment for seasonal trends.https://t.co/c2DqSCefRH pic.twitter.com/12fxIJefIs
- Οι λύγκες της Ιβηρικής συνεχίζουν να ανακάμπτουν. Το 2002 είχαν απομείνει μόνο 94 και τώρα υπάρχουν 1.600.
- Πολλά κατοικίδια ζώα θεραπεύτηκαν.
- Υπάρχουν λιγότερες αυτοκτονίες στον κόσμο. Το ποσοστό αυτοκτονιών ανά 100.000 άτομα έχει μειωθεί κατά 35% μέσα σε 25 χρόνια.
- Οι θάνατοι από πνιγμό έχουν μειωθεί κατά το ήμισυ από το 1990.
- Η Κίνα έχει τριπλασιάσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το 2007, αντιστοιχούσε στο 6% του συνόλου της ενέργειάς της και τώρα το ποσοστό αυτό είναι 18%.
- Η Χιλή ήταν η χώρα που εκμεταλλεύτηκε περισσότερο την ηλιακή ενέργεια. Ακολούθησαν η Αυστραλία, το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Ισπανία.
- Ανακαλύψαμε ότι η κουβέντα μάς κάνει χαρούμενους. Αν βαθμολογούμε την ευτυχία μας με 6 στα 10, μετά την κουβέντα με έναν φιλικό πρόσωπο ή ακόμα και άγνωστο, ο αριθμός αυτός ανεβαίνει στο 7.
- Η παγκόσμια ενέργεια που προέρχεται από την καύση ορυκτών καυσίμων έχει μειωθεί από 90% σε 82% από το 1980. Και ο ρυθμός υπόσχεται να επιταχυνθεί, ώστε να επιτευχθούν καθαρές μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050.
- Οι εκπομπές SO₂ (διοξειδίου του θείου) έχουν μειωθεί κατά ένα τρίτο από το 1980. Αυτό περιόρισε την όξινη βροχή που καταστρέφει τα οικοσυστήματα των λιμνών και των ρεμάτων.
- Και το στρώμα του όζοντος θα ανακάμψει πλήρως. Πριν από τριάντα πέντε χρόνια, το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ όρισε την εξάλειψη 96 χημικών ουσιών (αερολύματα και ψυκτικά μέσα) που άνοιγαν μια τρύπα στο φράγμα που μας προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία. Ήταν μια επιτυχία.
- Η βρεφική θνησιμότητα έχει μειωθεί περισσότερο από όσο μπορούμε να φανταστούμε. Επί χιλιετίες, τα μισά παιδιά πέθαιναν πριν ενηλικιωθούν. Μόλις το 1950 - ούτε καν πριν από 75 χρόνια - ένα στα τέσσερα παιδιά πέθαινε πριν ενηλικιωθεί. Σήμερα, το 96% των μωρών στον κόσμο μεγαλώνουν υγιή, δυνατά και έξυπνα.
