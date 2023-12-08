Μία μεγάλη αλλαγή αποφάσισε να κάνει στην εμφάνισή της η Kate Beckinsale. Η διάσημη Αγγλίδα ηθοποιός αποφάσισε να αποχωριστεί τα καστανά μαλλιά της και να πει «ναι» στο ξανθό.

Μάλιστα, η ηθοποιός έκανε και σχετική ανάρτηση στο Instagram, όπου κοινοποίησε μία σειρά από φωτογραφίες, αλλά και ένα βίντεο, στις οποίες ποζάρει με τα νέα κοντά και ξανθά μαλλιά της.

Kate Beckinsale is nearly unrecognizable with shocking blonde hair makeover https://t.co/GvippSAZJY pic.twitter.com/N7KwQHOO7a — Page Six (@PageSix) December 8, 2023

Όπως ήταν λογικό μια τέτοια αλλαγή σχολιάστηκε από τους followers της, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν με τη νέα της εμφάνιση. Μεταξύ των σχολίων ήταν και αυτό του διεθνούς φήμης Έλληνα κομμωτή, Δημήτρη Γιαννέτου, ο οποίος μάλιστα είναι και κομμωτής της ηθοποιού.

Πηγή: skai.gr

