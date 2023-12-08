Λογαριασμός
Kate Beckinsale: Η ηθοποιός είπε «ναι» στο ξανθό – Οι θαυμαστές της ενθουσιάστηκαν με την αλλαγή

Δείτε τις φωτογραφίες και το video που δημοσίευσε η Αγγλίδα ηθοποιός  

Kate Beckinsale

Μία μεγάλη αλλαγή αποφάσισε να κάνει στην εμφάνισή της η Kate BeckinsaleΗ διάσημη Αγγλίδα ηθοποιός αποφάσισε να αποχωριστεί τα καστανά μαλλιά της και να πει «ναι» στο ξανθό.

Μάλιστα, η ηθοποιός έκανε και σχετική ανάρτηση στο Instagram, όπου κοινοποίησε μία σειρά από φωτογραφίες, αλλά και ένα βίντεο, στις οποίες ποζάρει με τα νέα κοντά και ξανθά μαλλιά της.

H Kate Beckinsale

Όπως ήταν λογικό μια τέτοια αλλαγή σχολιάστηκε από τους followers της, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν με τη νέα της εμφάνιση. Μεταξύ των σχολίων ήταν και αυτό του διεθνούς φήμης Έλληνα κομμωτή, Δημήτρη Γιαννέτου, ο οποίος μάλιστα είναι και κομμωτής της ηθοποιού. 

Kate Beckinsale

Πηγή: skai.gr

