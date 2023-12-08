Λογαριασμός
Selena Gomez: Είναι σε σχέση με τον Benny Blanco, πρώην φίλο του Justin Bieber

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο, όπου δίπλα της φαίνεται ένας άνδρας

Selena Gomez

Η Selena Gomez δεν είναι πλέον μόνη, σύμφωνα με τα διεθνή σκανδαλοθηρικά περιοδικά. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός φαίνεται να επιβεβαίωσε ότι βγαίνει με τον παραγωγό Benny Blanco, φίλο και συνεργάτη του πρώην της, Justin Bieber, εδώ και έξι μήνες. 

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο, όπου δίπλα της φαίνεται ένας άνδρας. Αν και το πρόσωπό του δεν εμφανίζεται ολόκληρο, για να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά του, τα σκανδαλοθηρικά περιοδικά δεν άργησαν να βρουν ποιος είναι. 

Η ανάρτησή της

Ωστόσο, η Selena Gomez δεν προσπάθησε πολύ να κρύψει τη νέα της σχέση, αφού έκανε, μάλιστα, «like» στις αναρτήσεις των μέσων που μιλούσαν για τον δεσμό της με τον Benny Blanco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Selena Gomez και ο Benny Blanco συνδέθηκαν για πρώτη φορά το 2015, όταν συνεργάστηκαν για τα τραγούδια της «Same Old Love» και «Kill Em». Επίσης, είχαν «στενή» συνεργασία και φέτος στο «Single Soon».

skai.gr

