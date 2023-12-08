Selena Gomez: Είναι σε σχέση με τον Benny Blanco, πρώην φίλο του Justin Bieber

Η Selena Gomez δεν είναι πλέον μόνη, σύμφωνα με τα διεθνή σκανδαλοθηρικά περιοδικά. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός φαίνεται να επιβεβαίωσε ότι βγαίνει με τον παραγωγό Benny Blanco, φίλο και συνεργάτη του πρώην της, Justin Bieber, εδώ και έξι μήνες.

Selena Gomez seemingly confirms she’s dating ex Justin Bieber’s pal Benny Blanco, posts cozy pic with producer https://t.co/caX3XnT2dv pic.twitter.com/zrwqBr902t December 7, 2023

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο, όπου δίπλα της φαίνεται ένας άνδρας. Αν και το πρόσωπό του δεν εμφανίζεται ολόκληρο, για να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά του, τα σκανδαλοθηρικά περιοδικά δεν άργησαν να βρουν ποιος είναι.

Ωστόσο, η Selena Gomez δεν προσπάθησε πολύ να κρύψει τη νέα της σχέση, αφού έκανε, μάλιστα, «like» στις αναρτήσεις των μέσων που μιλούσαν για τον δεσμό της με τον Benny Blanco.

Η Selena Gomez και ο Benny Blanco συνδέθηκαν για πρώτη φορά το 2015, όταν συνεργάστηκαν για τα τραγούδια της «Same Old Love» και «Kill Em». Επίσης, είχαν «στενή» συνεργασία και φέτος στο «Single Soon».

Selena Gomez confirms she’s in a relationship with music producer Benny Blanco… as she reveals they’ve been secretly dating for SIX months https://t.co/xmmN1IQFjJ #Entertainment #Benny — WhatsNew2Day (@whatsn2day) December 8, 2023

Πηγή: skai.gr

