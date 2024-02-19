Ο Τζον Τραβόλτα μπήκε στην έβδομη δεκαετία της ζωής του και η κόρη του Eλα κοινοποίησε μία τρυφερή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που είναι πάντα στο πλευρό μου και που φέρνει πάντα φως και ομορφιά σε αυτόν τον κόσμο. Σε αγαπώ μέχρι το φεγγάρι και πίσω» έγραψε η 23χρονη μοντέλο και ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram και την συνόδευσε με μία φωτογραφία από την παιδική της ηλικία με τον διάσημο ηθοποιό.

Ο Τραβόλτα δέχτηκε επίσης τις ευχές της συμπρωταγωνίστριάς του στην ταινία «Perfect» του 1985 Τζέιμι Λι Κέρτις, η οποία μοιράστηκε φωτογραφίες από το παρελθόν μεταξύ των οποίων και το εξώφυλλο του περιοδικού Rolling Stone που πόζαραν μαζί τον Ιούλιο του 1985.

«Χρόνια Πολλά! Είμαστε φίλοι και συνάδελφοι εδώ και πολύ καιρό και μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος για την τέχνη, τα παιδιά μας και τα κουτάβια διάσωσης!», έγραψε η ηθοποιός στον λογαριασμό της στο Instagram με τον Τραβόλτα να της απαντά: «Τζέιμι, σε λατρεύω. Σε ευχαριστώ που θυμάσαι τα γενέθλιά μου και την υπέροχη σχέση μας».

Ο πρωταγωνιστής της θρυλικής ταινίας «Grease», έχει αποκτήσει τρία παιδιά με τη σύζυγό του Κέλι Πρέστον, η οποία έφυγε από την ζωή έπειτα από μάχη με τον καρκίνο του μαστού το 2020, όπως αναφέρει το People.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

