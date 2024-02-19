Η Selena Gomez στο Παρίσι: Ποζάρει μέσα σε μια μπανιέρα και τρώει κρουασάν

Η Selena Gomez πόζαρε μέσα σε μια μπανιέρα και δημοσίευσε τη φωτογραφία στο Instagram την Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2024, καθώς απολάμβανε «40 ώρες» στο Παρίσι.

Η 31χρονη ηθοποιός του «Only Murders In The Building» βρήκε αυτό τον τρόπο για να προωθήσει το επερχόμενο single της με τίτλο, «Love On», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 22 Φεβρουαρίου. Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Selena έγραψε προς τους 429 εκατ. θαυμαστές και ακολούθους της: «40 ώρες. Παρίσι. Love On στις 22/2».

Στο καρουζέλ του Instagram συμπεριέλαβε διάφορες εικόνες που είχαν αποτυπώσει ιδιαίτερες στιγμές από τη σύντομη απόδρασή της στο Παρίσι. Η ιδρύτρια της «Rare Beauty» κατάφερε να απολαύσει ένα νόστιμο κρουασάν και ένα ζεστό ρόφημα καθώς χαλάρωνε σε ένα καφέ.

Πηγή: skai.gr

