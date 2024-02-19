Joaquin Phoenix-Rooney Mara: Θα γίνουν γονείς για δεύτερη φορά

Η οικογένεια του Χοακίν Φίνιξ και της Ρούνι Μάρα μεγαλώνει. Tο αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ έχοντας ήδη αποκτήσει τον 3χρονο Ρίβερ περιμένει το δεύτερο παδί του.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε με φουσκωμένη κοιλίτσα, στην πρεμιέρα της ταινίας «La Cocina» στο 74ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Βερολίνο. Φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο στράπλες φόρεμα Givenchy, αγκάλιαζε το σημείο της κοιλιάς καθώς περπατούσε στο κόκκινο χαλί, όπως αναφέρει το Page six.

Rooney Mara is pregnant, expecting baby No. 2 with Joaquin Phoenix https://t.co/lNqBTGaY2g pic.twitter.com/Wdi61DHFpl — Page Six (@PageSix) February 18, 2024

Είναι από τα λίγα διάσημα ζευγάρια που κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Γνωρίστηκαν το 2012 στα γυρίσματα της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας «Her», του Σπάικ Τζόνζι, ενώ η πρώτη τους εμφάνιση ως ζευγάρι έγινε το 2017 στο 70ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών όπου ο Φίνιξ απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας για τον ρόλο του στην ταινία της Λιν Ράμσεϊ (Lynne Ramsay), «You Were Never Really Here».

