H Έμα Στόουν κρατώντας το βραβείο Bafta για την Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία στη σκηνή του Royal Festival Hall του Λονδίνου, ευχαρίστησε μεταξύ άλλων τη μητέρα της και τον σεναριογράφο της ταινίας «Poor Things» Τόνι ΜακΝαμάρα(Tony McNamara).

«Τόνι, σε ευχαριστώ για την ατάκα "Πρέπει να πάω να γρονθοκοπήσω αυτό το μωρό". Μου άλλαξε τη ζωή», είπε η Στόουν ενώ ευχαρίστησε επίσης τον σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο για το «δώρο» που ήταν για εκείνη ο ρόλος της Μπέλα, τους ηθοποιούς, το συνεργείο και τον εκπαιδευτή διαλέκτου Νιλ Σουέιν.

«Υποδυόμουν μια Βρετανίδα σε αυτή την ταινία και ο Νιλ δεν γέλασε όταν μου μάθαινε πώς να λέω "wart-ter (νερό)", παρόλο που ως Αμερικανίδα λέω "wahter"» ανέφερε η Στόουν αστειευόμενη, φορώντας μια δημιουργία Louis Vuitton σε ροδακινί απόχρωση.

Στη συνέχεια η ηθοποιός στην ομιλία της μίλησε για τη μητέρα της. «Είναι ο καλύτερος άνθρωπος που ξέρω στον κόσμο και με εμπνέει κάθε μέρα. Με έκανε κατά κάποιο τρόπο να πιστέψω σε αυτή την τρελή ιδέα ότι μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο και είμαι πέρα για πέρα ευγνώμων. Χωρίς εκείνη, τίποτα από αυτά δεν θα υπήρχε, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας μου της ζωής, οπότε σε ευχαριστώ γι' αυτό μαμά», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το Variety, είναι η δεύτερη νίκη της Στόουν στα BAFTA, αφού το 2017 είχε τιμηθεί με την χρυσή μάσκα για τον ρόλο της στο «La La Land» δίπλα στον Ράιαν Γκόσλινγκ. Ο ηθοποιός ήταν επίσης υποψήφιος για την ερμηνεία του στην ταινία «Barbie», η οποία όμως δεν κατάφερε να πάρει κανένα βραβείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

