Η Τζένιφερ Λόπεζ ξεχώρισε για ακόμη μια φορά με ένα εντυπωσιακό ντύσιμο που μοιράστηκε με τους followers της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φάνηκε σαν να το εμπνεύστηκε από την ενδυμασία «Liκe A Virgin» της Madonna.

Η 54χρονη τραγουδίστρια εντυπωσίασε με το δαντελένιο ρούχο-εσώρουχό της, το οποίο αναδείκνυε την καλλίγραμμη σιλουέτα της και τα διάσημα οπίσθιά της.

Η εμφάνιση ήταν για την ειδική συναυλία της Apple Music Live, με αφορμή το νέο της πρότζεκτ, «This Is Me... Now», το οποίο αποτελεί συνέχεια του άλμπουμ της «This Is Me... Then» που κυκλοφόρησε πριν από 20 χρόνια και αφορά κυρίως τη σχέση της με τον σύζυγό της, Ben Affleck.

Το «This Is Me... Now» είναι το νούμερο ένα στο iTunes της Apple. Και η ομώνυμη συνοδευτική ταινία της βρίσκεται στην πρώτη θέση στο Amazon Prime, όπου προβάλλεται, σύμφωνα με τη «Daily Mail».

«Είναι ενθουσιασμένη που τόσο το άλμπουμ όσο και η ταινία πάνε τόσο καλά. Είναι το όραμά της και μια απόδειξη της δημιουργικής της ελευθερίας», ανέφερε πηγή από το περιβάλλον της τραγουδίστριας.

Μερικά από τα νέα της τραγούδια που έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν στα charts είναι τα «This Me... Now», «Rebound, Not. Going. Anywhere.» και «Can't Get Enough». Επόμενο βήμα: το ντοκιμαντέρ της «The Greatest Love Story Never Told», το οποίο βγαίνει στις 27 Φεβρουαρίου.

Πηγή: skai.gr

