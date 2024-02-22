Χωριστούς δρόμους έχουν επιλέξει η Κιάρα Φεράνι και ο ράπερ Fedez. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα το πρωήν αγαπημένο ζευγάρι αποφάσισε να δώσει τέλος στον γάμο του ο οποίος μετρούσε πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Dagospia, οι σχέσεις του ζευγαριού είχαν ψυχρανθεί από το περσινό Sanremo -όπου ο ράπερ δέχθηκε ένα φιλί στο στόμα από έναν συνάδελφό του επί σκηνής. Τότε η Κιάρα Φεράνι μιλώντας στο ριάλιτι TheFerragnez, είχε αποκαλύψει ότι την στεναχώρησε το περιστατικό καθώς ο σύζυγός της την επισκίασε αφού η ίδια ήταν μία από τις παρουσιάστριες, κάτι που ήταν ήδη στρεσογόνο για εκείνη.

Η διάσημη influencer φέρεται να ήρθε πιο κοντά με τον σύζυγό της μετά την ανακάλυψη του καρκίνου του παγκρέατος, ωστόσο ύστερα από τα τελευταία νομικά προβλήματα που προέκυψαν στην Κιάρα Φεράνι -με το γνωστό σκάνδαλο με το κέικ pandoro- επιβάρυνε την σχέση τους.

Ήδη τον περασμένο Φεβρουάριο κυκλοφόρησαν οι πρώτες φήμες που έκαναν λόγο για κρίση μεταξύ των δύο. Τότε ο Fedez διέψευσε τα πάντα με μια φράση στα social media που έγραφε: «Είσαι ο μαγνήτης μου, εγώ είμαι η συμφορά σου», την οποία στη συνέχεια διέγραψε . Υπάρχουν πολλά σημάδια που έχουν ανησυχήσει τους θαυμαστές τις τελευταίες ημέρες: από την εργασιακή απόδραση του Fedez στο Μαϊάμι και την απουσία του στη νέα φωτογραφία προφίλ της Chiara Ferragni μέχρι την εξαφάνιση της βέρας στο δάχτυλο της Chiara.

Οι δυο τους έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Λεόνε και την Βικτόρια, παντρεύτηκαν σε μία λαμπερή τελετή το 2019.

Πηγή: skai.gr

