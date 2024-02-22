Διαζύγιο παίρνουν η Κιάρα Φεράνι και ο τραγουδιστής Φέντετς- Τι οδήγησε το ζεύγαρι στη ρήξη

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, η γνωστή ινφλουένσερ Κιάρα Φεράνι και σύζυγός της, ο τραγουδιστής Φέντετς, αποφάσισαν να χωρίσουν.

Η όλη αυτή εξέλιξη, σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, συνδέεται με τα δικαστικά προβλήματα της Φεράνι, σε βάρος της οποίας διεξάγονται έρευνες που αμφισβητούν την ορθότητα της συνεργασίας της με ιταλικές εταιρίες, για φερόμενες ως φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες.

Ο Φέντεντς, όπως αναφέρεται, δεν ζει πλέον στο πολυτελές διαμέρισμα του ζευγαριού στο Μιλάνο -σύμφωνα με πληροφορίες, μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες με την γραμματέα του- ενώ η Φεράνι, σε πρόσφατες φωτογραφίες της, δεν φοράει βέρα.

Ο τραγουδιστής της μουσικής ραπ είναι πολύ δραστήριος στο διαδίκτυο, με προσωπικό του podcast, και σύμφωνα με πολλούς σχολιαστές το όλο του προφίλ ζημιώθηκε από τις έρευνες σε βάρος της συζύγου του.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2018, έχει δύο παιδιά και πέρυσι η Κιάρα Φεράνι είχε συμπαρασταθεί υποδειγματικά στον Ιταλό τραγουδιστή, όταν ο ίδιος αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας στο πάγκρεας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

