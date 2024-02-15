Είναι γνωστή για τη νεανική της εμφάνιση και την απίστευτη σιλουέτα της. Και η Τζένιφερ Λόπεζ έδειξε όλα τα καλά της στοιχεία στην τελευταία της φωτογράφιση, για ένα αφιέρωμα που έκανε για εκείνη το περιοδικό «Variety».

Η 54χρονη καλλιτέχνιδα εντυπωσίασε τους θαυμαστές της -και όχι μόνο- φορώντας μια σειρά από εντυπωσιακά ρούχα, που αναδείκνυαν την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Στη συνέντευξή της η Λόπεζ μίλησε για το ειδύλλιό της με τον Μπεν Άφλεκ, αποκαλύπτοντας γιατί χρειάστηκε τόσος καιρός για να ξανασμίξει το ζευγάρι. Να θυμίσουμε ότι το ζευγάρι χώρισε το 2004 μετά από ένα αποτυχημένο αρραβώνα, έσμιξε ξανά τον Ιούλιο του 2021 και παντρεύτηκε στο Λας Βέγκας τον Ιούλιο του 2022.

Jennifer Lopez, 54, showcases her perky cleavage and endless legs as she goes braless in a slew of breathtaking ensembles for new shoot https://t.co/zlXgOnVUiR — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 15, 2024

Εμφανιζόμενη στο «The Kyle And Jackie O Show», η καλλιτέχνιδα εξήγησε ότι της πήρε σχεδόν δύο δεκαετίες για να βρει τον εαυτό της, πριν το «σύμπαν ανοίξει και της επιτρέψει να επανενωθεί με τον πρώην εραστή της». «Ο Μπεν Άφλεκ είναι ο έρωτας της ζωής μου. Ερωτεύτηκα αυτόν τον άνθρωπο τη λάθος στιγμή. Έπρεπε να μεγαλώσουμε και να κάνουμε άλλα πράγματα πριν συναντηθούν και πάλι οι δρόμοι μας. Και οι δύο φύγαμε και κάναμε παιδιά με άλλους ανθρώπους και άλλες σχέσεις, αλλά, ξέρετε, στο μυαλό μου το είχα κάπως σαν, ‘’Αυτός είναι ο ένας και μοναδικός’’ και έτσι τα ξαναβρήκαμε», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Τζένιφερ Λόπεζ.

Και συνέχισε: «Δεν μπορούσα να το πιστέψω και δεν νομίζω ότι μπορούσε να το πιστέψει ούτε εκείνος. Δεν είναι κάτι που είχαμε σχεδιάσει ποτέ. Είχαμε πραγματικά προχωρήσει με τις ζωές μας, αλλά όταν επανασυνδεθήκαμε, ήταν σχεδόν στιγμιαίο και απλά το ξέραμε». Η Λόπεζ συνέχισε να περιγράφει την προσωπική της διαδρομή, ενώ ανέφερε πως η απόκτηση παιδιών την έκανε καλύτερο άνθρωπο.

«Βρισκόμουν σε ένα πραγματικό ταξίδι από τότε που γεννήθηκαν τα παιδιά μου», δήλωσε η ποπ σταρ, η οποία μοιράζεται τα δίδυμα Max και Emme, με τον Marc Anthony.

Ο Μπεν Άφλεκ είναι, επίσης, πατέρας δύο έφηβων κοριτσιών από τον δεκαετή γάμο του με τη Jennifer Garner, ο οποίος έληξε το 2018. Η τραγουδίστρια δήλωσε ότι πέρασε χρόνο κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον Marc, προσπαθώντας να καταλάβει ποια πραγματικά είναι:

«Προσπαθούσα να γίνω καλύτερη και να καταλάβω τον εαυτό μου. Ήθελα να γίνω μια σπουδαία μαμά και ένα καλό πρότυπο για τα παιδιά μου. Στη συνέχεια, όταν χώρισα, ξεκίνησε κατά κάποιο τρόπο μια άλλη φάση, στην οποία προσπαθούσα να καταλάβω τον εαυτό μου, τις σχέσεις και τέτοια πράγματα», πρόσθεσε η ίδια.

Πηγή: skai.gr

