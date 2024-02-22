H Τζένιφερ Άνιστον μοιράστηκε στιγμιότυπα στο Instagram από τις ετοιμασίες της για τη λαμπερή τελετή των βραβείων People's Choice που βρέθηκε την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου, με οικοδεσπότη τον Σίμου Λίου.

Στις δύο πρώτες φωτογραφίες, η πρωταγωνίστρια της σειράς «Friends» φαίνεται να δέχεται την βοήθεια της ομάδας της, ενώ ακολουθούν στιγμιότυπα που χαμογελάει στην κάμερα με την μακιγιέρ της, Angela Levin, τον κομμωτή της Chris McMillan και τα δυο της αγαπημένα σκυλιά.

Η ανάρτηση επίσης περιλαμβάνει ένα μικρό κλιπ στο οποίο δίνει ένα φιλί στην κάμερα πριν πάει στο Barker Hangar στη Σάντα Μόνικα για την ετήσια τελετή απονομής των βραβείων, αναφέρει το People.

Η σταρ φορώντας ένα μαύρο φόρεμα έλαβε συγκινημένη το βραβείο Drama TV Star για τον ρόλο της στο «The Morning Show», ενώ απένειμε το People's Icon Award στον καλό της φίλο Άνταμ Σάντλερ.

«Απολαμβάνοντας όλη την αγάπη της βραδιάς των @peopleschoice και @adamsandler θα είσαι πάντα ένα πρότυπο στα μάτια μου» έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησης η ηθοποιός και μοιράστηκε ένα ακόμη στιγμιότυπο από τη βράβευση του 'Ανταμ Σάντλερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

