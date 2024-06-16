Λογαριασμός
Τρόμος σε waterpark στο Μίσιγκαν - Ενοπλος άρχισε να πυροβολεί στα τυφλά - Πολλοί τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά

Ο δράστης, ένας λευκός 42χρονος, αυτοκτόνησε λίγο αργότερα στο σπίτι που είχε ταμπουρωθεί

Μίσιγκαν επίθεση ενόπλου σε υδάτινο πάρκο ψυχαγωγίας

Κάπου δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, τραυματίστηκαν από σφαίρες σε δημοτικό υδάτινο πάρκο ψυχαγωγίας στο Μίσιγκαν  χθες Σάββατο περί τις 17:00 (τοπική ώρα· μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η αστυνομία, κάνοντας λόγο για επίθεση «στα τυφλά».

Ενας άνδρας βγήκε από αυτοκίνητο μπροστά στο πάρκο Brooklands Plaza Splash Pad, στο Ρότσεστερ Χιλς, και πυροβόλησε περίπου τριάντα φορές με ημιαυτόματο πιστόλι Glock διαμετρήματος 9 χιλιοστών, αλλάζοντας γεμιστήρες επανειλημμένα, σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Όκλαντ, Μάικλ Μπουσάρντ. 

Δεν είναι ακόμη γνωστό αν υπέκυψε κάποιο από τα θύματα, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ ο ύποπτος παρέμενε ασύλληπτος το βράδυ. 

Λίγη ώρα αργότερα η αστυνομία τον εντόπισε σε κοντινό ακίνητο και τον περικυκλώσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα τοπικά μέσα, ο δράστης αυτοκτόνησε μέσα στο σπίτι που είχε ταμπουρωθεί με άλλο όπλο καθώς το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε στο υδάτινο πάρκο. 

Η κοινότητα Ρότσεστερ Χιλς απέχει περίπου πενήντα χιλιόμετρα από το Ντιτρόιτ προς βορρά. Η γειτονική κοινότητα Όξφορντ Τάουνσπιπ, επίσης υπαγόμενη στην κομητεία Όκλαντ, είχε μετατραπεί το 2021 σε θέατρο επίθεσης με όπλο μέσα σε σχολείο που διέπραξε μαθητής, 15 ετών τότε, σκοτώνοντας τέσσερις συμμαθητές του και τραυματίζοντας άλλους έξι και μέλος του διδακτικού προσωπικού.

«Είναι γροθιά στο στομάχι προφανώς για εμάς εδώ στην κομητεία Όκλαντ», είπε ο κ. Μπουσάρντ. «Έχουμε βιώσει πολλές τραγωδίες (...) Ακόμα δεν έχουμε χωνέψει καλά-καλά τι έγινε στην Όξφορντ», πρόσθεσε ο σερίφης.

Η κυβερνήτρια του Μίσιγκαν Γκρέτσεν Γουίτμερ δήλωσε μέσω X «συγκλονισμένη» για το mass shooting —επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων που έχουν τέσσερα ή περισσότερα θύματα, στην ορολογία των αμερικανικών δυνάμεων επιβολής της τάξης— στο Ρότσεστερ Χιλς.

Οι ΗΠΑ, χώρα όπου κυκλοφορούν περισσότερα όπλα απ’ ό,τι κάτοικοι (περίπου 400 εκατομμύρια), πληρώνουν εξαιρετικά βαρύ τίμημα για τη διάδοση και την χαρακτηριστική ευκολία απόκτησής τους, με δεκάδες χιλιάδες θανάτους κάθε χρόνο, κι οι προσπάθειες να επιβληθούν αυστηρότεροι έλεγχοι συνήθως πέφτουν σε τοίχο με δεδομένη την επιρροή του λόμπι της οπλοκατοχής στο Κογκρέσο.

