Η Τζάνις Τζόπλιν τον κυνηγούσε για να της κάνει έρωτα, με τον Έλτον Τζον σνίφαραν κοκαϊνη και με τον Ρόνι Γουντ αποπλανούσαν όποια γυναίκα βρισκόταν στον δρόμο τους. Ήδη από τη δεκαετία του ’80, τον ακολουθεί ο μύθος ότι χρειάστηκε να κάνει πλύση στομάχου, επειδή έκανε… στοματικό σεξ με μια παρέα ναυτών σε γκέι μπαρ στο Σαν Ντιέγκο.

Όλα τα παραπάνω περιστατικά δεν είναι μυθεύματα, αλλά πραγματικά περιστατικά της ζωής του τραγουδιστή, Ροντ Στιούαρτ, όπως τα έχει περιγράψει ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του. Ο διάσημος τραγουδιστής -σκοτσέζικης και αγγλικής καταγωγής- έχει ζήσει μια ζωή γεμάτη από επιτυχίες. Τον ανακάλυψε ο τραγουδιστής και κιθαρίστας των βρετανικών μπλουζ «Λονγκ» Τζον Μπάλντρι σε μια πλατφόρμα τραίνου να παίζει το κλασικό μπλουζ «Smokestack Lightning» στη φυσαρμόνικα.

Τον βοηθάει να μπει στο κύκλωμα και ο Στιούαρτ ξεκινάει να τραγουδάει στο κλαμπ Cromwellian. To 1996, το κλαμπ επισκέπτεται ένας κιθαρίστας από τις ΗΠΑ που εντυπωσιάζεται από τον καλλιτέχνη. Ήταν ο Τζίμι Χέντριξ. Στην ηλικία των 21 χρόνων, ο Ροντ Στιούαρτ ονειρεύεται πλούτη και δόξα και έχει ήδη ένα παιδί με τη φοιτήτρια της Καλών Τεχνών, Σουζάνα Μπόφεϊ. Καθώς οι εκτρώσεις ήταν εκείνη την εποχή παράνομες, το νεαρό ζεύγος έδωσε το παιδί -ένα κορίτσι- για υιοθεσία.

Ξεκινά περιοδείες στις ΗΠΑ το 1968, στη διάρκεια των οποίων γνώρισε την Τζόπλιν. «Δεν θα μπορούσες να τη χαρακτηρίσεις ντροπαλή, πάντα προσπαθούσε να με ρίξει στο κρεβάτι, χωρίς επιτυχία. Τη φοβόμουν», έχει γράψει ο ίδιος. Το 1971, ξεκινάει σόλο καριέρα και γίνεται γνωστός με το τραγούδι «Maggie May». Όπως αποκάλυψε ο ίδιος πρόκειται για την πρώτη γυναίκα με την οποία έκανε έρωτα και μάλιστα αρκετά μεγαλύτερή του.

Το 1969, ο Μπεκ απέλυσε τον Γουντ επειδή «παραπονιόταν πολύ» (κι αυτός πήγε και βρήκε παρηγοριά στους Rolling Stones) και λίγο αργότερα έφυγε και ο Στιούαρτ, ο οποίος πήγε στο συγκρότημα Faces. Ήταν η εποχή που άρχισε τα ναρκωτικά. Στις περιοδείες τους η κοκαΐνη έρεε άφθονη, ενώ ο Ιαν ΜακΛάγκαν, ο κιμπορντίστας του συγκροτήματος, συνήθιζε να φοράει στο πέτο ένα ψεύτικο γαρίφαλο, το οποίο είχε ψεκάσει με κοκαΐνη, ώστε να μπορεί να σνιφάρει όσο έπαιζαν.

Στα μέσα της δεκαετίας του '70 η καριέρα του απογειώνεται, παντρεύεται το μοντέλο Αλάνα Χάμιλτον, ενώ είχαν προηγηθεί πολυάριθμες σχέσεις εκ των οποίων, με το μοντέλο Ντι Χάρινγκτον και την ηθοποιό Μπριτ Εκλαντ. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά για τον καλλιτέχνη... Ο Ροντ Στιούαρτ είχε μεγάλη αδυναμία στις γυναίκες. Έκανε 3 γάμους, απέκτησε 8 παιδιά από 5 γυναίκες, ενώ έγινε και παππούς...

