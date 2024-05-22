Δεν έχουν τέλος οι πληροφορίες που κυκλοφορούν για τον γάμο Affleck-Lopez

Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Κάθε μέρα και κάτι νέο. Αυτό ακριβώς συμβαίνει αυτό το διάστημα όσον αφορά τις φήμες που κυκλοφορούν και θέλουν την Jennifer Lopez και τον Ben Aflleck να δίνουν τέλος στη δεύτερη ευκαιρία του έρωτά τους και τον διετή περίπου γάμο τους.

Έτσι μετά και τη σημερινή είδηση που θέλει το πολυσυζητημένο ζευγάρι των superstars να έχει πια πετάξει από τα χέρια του τις βέρες του γάμου, κυκλοφόρησε κι ένα βίντεο που τους δείχνει, ας το πούμε κομψά, να διαφωνούν έντονα εντός του αυτοκινήτου του Ben Affleck.

Το εν λόγω βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα από το x17Online, τραβήχτηκε μόλις λίγες μέρες πριν, την ώρα που ο διάσημος ηθοποιός πέρασε από το Aero Theatre στην Santa Monica για να πάρει τη σύζυγό του και έδειχνε από την αρχή «φορτωμένος». Δυστυχώς για εκείνους τους έπιασε κόκκινο φανάρι κι έτσι η κάμερα κατάφερε να απαθανατίσει με λεπτομέρειες το ζευγάρι εμφανώς να καυγαδίζει εντός του αυτοκινήτου.

Φυσικά κανείς δεν μπορούσε να ακούσει τη συνομιλία τους, αλλά η ένταση στα πρόσωπα και τις κινήσεις και των δύο δεν αφήνει και πολλές αμφιβολίες για το ότι δεν αντάλλασσαν γλυκόλογα. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Affleck νωρίτερα βρισκόταν σε εκδήλωση του σχολείου των παιδιών του -που έχει αποκτήσει με την Jennifer Garner- και προφανώς συνάντησε την πρώην του.

Κι αν αναρωτιέστε γιατί μπορεί να τον εκνεύρισε αυτό, συνδυάστε το με τις φήμες που θέλουν την JLo να ζήτησε από την Jennifer Garner βοήθεια για να σώσει τον γάμο της, όπως ανέφερε χθες σε εκτενές ρεπορτάζ η Daily Mail.

Σύμφωνα με αυτό το ρεπορτάζ που επικαλείται πηγές από το περιβάλλον των δύο σταρ, η Jennifer Lopez στράφηκε στη Jennifer Garner γιατί εκτός από το ότι έχουν πολύ καλή σχέση μεταξύ τους, εκείνη γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον ton Ben Affleck και τα «θέματά» του. «Η JLo έχει εμπιστευτεί την Jennifer γιατί ξέρει ότι είναι ένας από τους μοναδικούς ανθρώπους στον κόσμο που θα καταλάβαινε τι περνάει», είπε μια πηγή αποκλειστικά στο DailyMail.

Για την ιστορία, αν τελικά επέλθει ο χωρισμός, η τελευταία τους κοινή δημόσια εμφάνιση και μάλιστα αγκαλιά έγινε μόλις πριν από μία εβδομάδα στο παιχνίδι του NBA ανάμεσα στους Golden State Warriors και τους Los Angeles Lakers, στο L.A.

