Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες βράδυ στο Τελ Αβίβ και σε άλλες πόλεις του Ισραήλ για να απαιτήσουν για ακόμη μια φορά να κλειστεί από την κυβέρνηση συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθεί να κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου.

Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση απαίτησαν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο στον πολιορκημένο κι ερειπωμένο παλαιστινιακό θύλακο, ώστε να μπορέσει να κλειστεί συμφωνία για την ανταλλαγή ομήρων με παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές, σημείωσε η εφημερίδα Haaretz στην ψηφιακή της έκδοση.

Σύμφωνα με το Φόρουμ Οικογενειών των Ομήρων και των Εξαφανισθέντων, η χθεσινή διαδήλωση ήταν η μεγαλύτερη που έχει γίνει αφότου άρχισε η ένοπλη σύρραξη.

Ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος εξαπέλυσε έφοδο άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.194 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Άλλοι 251 άνθρωποι απήχθησαν, εκ των οποίων 116 εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 41 πιστεύεται πως είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας στη Λωρίδα της Γάζας στις οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 37.296 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας στον θύλακο, όπου κυβερνά η Χαμάς.

Το σχέδιο που παρουσιάστηκε την 31η Μαΐου από τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός —επρόκειτο για πρόταση του Ισραήλ, κατ’ αυτόν— δεν μοιάζει να έχει πολλές πιθανότητες να εφαρμοστεί, καθώς τα μέρη παραμένουν ανυποχώρητα στις θέσεις τους.

Η Χαμάς απαιτεί «χρονοδιάγραμμα για τη μόνιμη κατάπαυση του πυρός και την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας». Αξιώσεις που απορρίπτει η κυβέρνηση του κ. Νετανιάχου, ο οποίος δεν σταματά να διατρανώνει πως ο πόλεμος θα συνεχιστεί ωσότου εξαλειφθεί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

