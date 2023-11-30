Λογαριασμός
Jane Fonda: Θα έβγαινα ραντεβού μόνο με κάποιον 20χρονο…

«Μπορεί να μην θυμάμαι πολλά για το σεξ, αλλά θυμάμαι πως σίγουρα χρειάζεσαι ευελιξία», είχε δηλώσει στο παρελθόν η διάσημη ηθοποιός 

Η Jane Fonda

Η Τζέιν Φόντα θέλει απλώς να πάει ξυπόλητη στο πάρκο με έναν 20χρονο. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε σε νέα συνέντευξή της ότι, αν έβγαινε ξανά ραντεβού, ο άντρας θα έπρεπε να είναι κάτω από το όριο ηλικίας για κατανάλωση αλκοόλ.

«Ντρέπομαι που το λέω αυτό, αλλά αν είχα εραστή, θα έπρεπε να είναι 20 ετών», δήλωσε η 85χρονη Τζέιν Φόντα στο podcast «Absolutely Not». 

Στο ερώτημα γιατί συγκεκριμένα 20 χρόνων, η διάσημη ηθοποιός ανέφερε: «Επειδή δεν μου αρέσει το παλιό δέρμα». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jane Fonda (@janefonda)

Σε παλιότερες δηλώσεις της η ηθοποιός είχε πει πως «ευχαριστεί κάθε βράδυ τον Θεό» που συνέχισε να γυμνάζεται όλα αυτά τα χρόνια, καθώς παρά τα 85 της χρόνια, παραμένει σε φόρμα και μπορεί να κάνει σεξ με ευκολία.

«Ξέρεις, πρέπει να μπορείς να κάνεις έρωτα. Η γυμναστική βοηθάει. Μπορεί να μην θυμάμαι πολλά για το σεξ, αλλά θυμάμαι πως σίγουρα χρειάζεσαι ευελιξία», είχε δηλώσει η Τζέιν Φόντα.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jane Fonda (@janefonda)

Πηγή: skai.gr

