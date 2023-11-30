Jane Fonda: Θα έβγαινα ραντεβού μόνο με κάποιον 20χρονο…

Η Τζέιν Φόντα θέλει απλώς να πάει ξυπόλητη στο πάρκο με έναν 20χρονο. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε σε νέα συνέντευξή της ότι, αν έβγαινε ξανά ραντεβού, ο άντρας θα έπρεπε να είναι κάτω από το όριο ηλικίας για κατανάλωση αλκοόλ.

«Ντρέπομαι που το λέω αυτό, αλλά αν είχα εραστή, θα έπρεπε να είναι 20 ετών», δήλωσε η 85χρονη Τζέιν Φόντα στο podcast «Absolutely Not».

Why ‘ashamed’ Jane Fonda, 85, would only date a 20-year-old ‘lover’ https://t.co/mJFtvJraPe — 360MediaX (@360mediaX) November 29, 2023

Στο ερώτημα γιατί συγκεκριμένα 20 χρόνων, η διάσημη ηθοποιός ανέφερε: «Επειδή δεν μου αρέσει το παλιό δέρμα».

Σε παλιότερες δηλώσεις της η ηθοποιός είχε πει πως «ευχαριστεί κάθε βράδυ τον Θεό» που συνέχισε να γυμνάζεται όλα αυτά τα χρόνια, καθώς παρά τα 85 της χρόνια, παραμένει σε φόρμα και μπορεί να κάνει σεξ με ευκολία.

«Ξέρεις, πρέπει να μπορείς να κάνεις έρωτα. Η γυμναστική βοηθάει. Μπορεί να μην θυμάμαι πολλά για το σεξ, αλλά θυμάμαι πως σίγουρα χρειάζεσαι ευελιξία», είχε δηλώσει η Τζέιν Φόντα.

Πηγή: skai.gr

