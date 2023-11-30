Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023

Κριός

Οι νεωτερισμοί στην δουλειά σας θα σας εκνευρίσουν σήμερα, γιατί θα σας βγάλουν από την συνηθισμένη ρουτίνα σας. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να γίνουν αναπροσαρμογές που θα προσφέρουν νέα δυναμική. Η διαίσθηση σας είναι ιδιαίτερα τονισμένη σήμερα και σας κατευθύνει να μείνετε μακριά από τα πολύβουα πλήθη. Μην αναζητάτε λογικές εξηγήσεις και ερμηνείες…

Ταύρος

Δεν σας αφήνει ασυγκίνητους το ενδεχόμενο να είστε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ο δικός σας χειρισμός όμως της εικόνας σας μπορεί να προκαλέσει την αντίδραση και την ζήλια των γύρω σας… Κάποιο άτομο που ίσως πληγώσατε χωρίς να το θέλετε, ίσως θελήσει να σας βλάψει με κάποιο τρόπο σήμερα. Έχετε το νου σας στους γύρω σας και αποφύγετε να δώσετε δικαιώματα με την συμπεριφορά σας.

Δίδυμοι

Είστε λίγο μπερδεμένοι μέσα σας. Δεν ξέρετε πια πορεία να ακολουθήσετε στο εξής και φοβόσαστε μια πιθανά λανθασμένη επιλογή σας. Έχει έρθει όμως η στιγμή των αποφάσεων και θα πρέπει να κάνετε τις κινήσεις σας… Μην επιμένετε όμως να επιβάλλετε την άποψη σας, τόσο σε εργασιακό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο, γιατί στον μεν εργασιακό χώρο θα δημιουργήσετε εχθρούς, ενώ στα προσωπικά σας θα προκαλέσετε ένταση με το ταίρι σας.

Καρκίνος

Ίσως να αισθανθείτε κάπως άβολα στον εργασιακό σας χώρο, κάτι που θα οφείλεται στον τρόπο που θα σας αντιμετωπίσουν οι συνάδελφοι ή οι συνεργάτες. Βρείτε τον τρόπο να συνυπάρξετε αρμονικά μαζί τους, γιατί δεν είναι κατάλληλη η εποχή για αλλαγές σε επαγγελματικό επίπεδο. Αφιερώστε λίγο χρόνο στα άτομα που σας περιβάλλουν, έστω και αν δεν πρόκειται για άτομα που αισθάνεστε ιδιαίτερα οικεία μαζί τους. Έχουν ανάγκη από τον καλό σας λόγο ή την συμβουλή σας για να ξεπεράσουν κάποιες δυσκολίες.

Λέων

Ίσως να χρειάζεστε κάποια αλλαγή στο εργασιακό περιβάλλον για να μπορέσετε να ξεφύγετε από την ρουτίνα. Εάν έχετε εξαρτημένη θέση εργασίας, ίσως σας επιτρέψουν σήμερα να το πραγματοποιήσετε. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα… Γι τους δεσμευμένους, διατηρήστε την καλή σας διάθεση αλώβητη και μην παρασύρεστε σε λογομαχίες με το ταίρι σας για μικρά και ασήμαντα.

Παρθένος

Πολλά καινούργια πράγματα ή καταστάσεις μπορεί να προκύψουν και θα πρέπει να είστε ανοιχτοί και να τα υποδεχτείτε. Ίσως να αφορούν μια νέα δουλειά, ίσως και μια νέα ερωτική γνωριμία. Το μέλλον σας είναι ευοίωνο και ασφαλές και επιτέλους μπορείτε να ανασάνετε. Χαρείτε την μέρα με ευχάριστε φιλικές συναναστροφές ή με αγαπημένα πρόσωπα και ανανεωθείτε.

Ζυγός

Η μέρα σας θα έχει αρκετές ανατροπές και τα αντίστοιχα σκαμπανεβάσματα διάθεσης. Φροντίστε να βρείτε κάποιες στιγμές μέσα στην μέρα, να αποστασιοποιηθείτε από τα προβλήματα και να δείτε καθαρά μπροστά σας. Οι αδέσμευτοι αισθάνεστε έντονα την ανάγκη για μια πραγματική αγάπη στην προσωπική σας ζωή, δεν είναι σίγουρο όμως ότι στην πραγματικότητα είστε έτοιμοι να προχωρήσετε σε μια σοβαρή ερωτική σχέση. Ξεκαθαρίστε πρώτα το τι θέλετε και κινηθείτε μετά…

Σκορπιός

Θα πρέπει να αγωνιστείτε σκληρά για όσα έχετε και κατέχετε, για να μπορέσετε να τα διατηρήσετε. Εάν δεν έχετε κάνει κάτι αξιόμεμπτο, θα καταφέρετε να βγείτε νικητές από την δοκιμασία. Κάτι απρόσμενο ωστόσο θα συμβεί που θα σας αποδιοργανώσει σήμερα. Υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιος συνεργάτης σας να αποχωρήσει ξαφνικά ή ένα πρόσωπο να μπει ξαφνικά στην ζωή σας.

Τοξότης

Η μέρα θα σας δώσει εξαιρετική ενέργεια αλλά και μια δόση σοφίας να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις που θα βρεθούν στον δρόμο σας. Προβλήματα συναισθηματικής φύσης μπορούν να επιλυθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προσέξτε την υγεία σας σήμερα, γιατί υπάρχουν και οι γρύπες. Προληπτικά πάρτε καμία βιταμίνη, μήπως και προλάβετε τα χειρότερα. Από σήμερα μέχρι το τέλος του μήνα φανείτε συνετοί αναφορικά με την υγεία σας και την φυσική σας κατάσταση…

Αιγόκερως

Συναισθηματική και οικονομική ασφάλεια χαρακτηρίζουν την μέρα σας, που σας επιτρέπει να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τις ευλογίες που έχετε. Μια θετική μέρα για εσάς, με πάρα πολύ ενέργεια και μια γενικότερη διάθεση να κάνετε πράγματα για τον εαυτό σας. Φροντίστε την φυσική σας κατάσταση, εντάσσοντας λίγη άσκηση στο πρόγραμμα σας. Μην ξεχνάτε όμως να παρέχετε την βοήθεια σας στους λιγότερο τυχερούς

Υδροχόος

Εάν έχετε μια μακροχρόνια σχέση που αισθάνεστε ότι δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, η σημερινή μέρα θα σας πιέσει να πάρετε αποφάσεις. Σκεφτείτε όμως με καθαρό μυαλό πριν κάνετε κάποιο βήμα που δεν θα είναι αναστρέψιμο. Στο επαγγελματικό σας περιβάλλον ίσως να εξωθηθείτε να πάρετε ρίσκα που δεν θα θέλατε ή που τα φοβόσαστε. Έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας και στις δυνατότητες σας.

Ιχθείς

Η ατμόσφαιρα είναι ηπιότερη σήμερα και οι πιθανότητες να διορθώσετε τις δυσκολίες που προέκυψαν χθες είναι πολλές. Ξεκαθαρίστε τις διαφορές και βάλτε μερικά πράγματα στη θέση τους. Αν και πολλά πράγματα σας στεναχωρούν, θα μπορέσετε να ταχτοποιήσετε κάπως τα οικονομικά και προσωπικά σας θέματα σήμερα. Κάποιο ηλικιωμένο άτομο θα βοηθήσει τις προσπάθειες σας.

