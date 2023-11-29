Noor Alfallah: Δεν θέλει να παντρευτεί τον Al Pacino – Δεν είμαι κορίτσι για γάμο…

Στον λαμπερό κόσμο του ρομαντισμού του Χόλιγουντ, η ερωτική ζωή του θρυλικού ηθοποιού Αλ Πατσίνο παίρνει μια απροσδόκητη τροπή.

Η σύντροφος του ηθοποιού, Noor Alfallah, αποκάλυψε πρόσφατα ότι δεν ενδιαφέρεται να παντρευτεί μαζί του, ακόμη και μετά τη γέννηση του μωρού τους, Roman.

Σε δημοσίευμα του TMZ, η 29χρονη Alfallah ανέφερε ότι ενώ αγαπάει τον Πατσίνο, ο γάμος δεν είναι στα άμεσα σχέδιά τους. Η παραγωγός και μητέρα του μικρού γιου του Πατσίνο τόνισε: «Δεν είμαι ο τύπος που παντρεύεται».

Παρά τη διαφορά ηλικίας τους -ο Πατσίνο είναι 83 ετών και η Αλαφάλα κλείνει τα 30- το ζευγάρι φαίνεται να είναι ικανοποιημένο με την αντισυμβατική δυναμική της σχέσης του.

Τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν προηγουμένως ότι ο ηθοποιός, που είναι πλέον και πάλι πατέρας, θα πληρώνει πάνω από 30.000 δολάρια τον μήνα σε διατροφή για το παιδί.

Επιπλέον, καλείται να καταβάλει προκαταβολή 110.000 δολαρίων, να καλύψει έξοδα όπως μια νυχτερινή νοσοκόμα, να συνεισφέρει σε ιατρικούς λογαριασμούς, που δεν καλύπτονται από την ασφάλεια, και να καταθέτει 15.000 δολάρια ετησίως σε ένα εκπαιδευτικό ταμείο.

Αν και εξακολουθούν να είναι ζευγάρι, καθώς πλησιάζει η εορταστική περίοδος, το ερώτημα αν θα περάσουν μαζί τα Χριστούγεννα παραμένει αναπάντητο…

