Τα 4 ζώδια που δυσκολεύονται να αποφασίσουν τι θα φάνε

Ή μήπως έχεις φίλους που όταν βρίσκεστε σε ένα σπίτι συζητάτε επί μια ώρα για το τι θα φάτε; Αυτοί οι άνθρωποι απλώς δεν μπορούν να αποφασίσουν τι θέλουν να φάνε. Και όταν εσύ προσπαθείς να τους ρωτήσεις τι θέλουν να φάνε ή πού θέλουν να πάτε για φαγητό, η συζήτηση είναι ατελείωτη και λίγο απογοητευτική μετά από ένα σημείο.

Έτσι, εάν τυχαίνει να γνωρίζεις κάποιο από τα παρακάτω ζώδια, βεβαιώσου ότι είσαι προετοιμασμένη για αυτό που ακολουθεί αφού κάνεις την ερώτηση, «τι θέλεις να φάμε;».

Δίδυμος

Αυτό το ζώδιο είναι το πιο αναποφάσιστο από όλα. Δεν είναι ότι δεν έχει αγαπημένα φαγητά ή λιγότερα αγαπημένα. Το πρόβλημα είναι πως είναι τόσο ενθουσιώδης που αγαπάει οτιδήποτε του προσφέρεται. Άρα ό,τι υπάρχει στο τραπέζι, θα το φάει με μεγάλη χαρά!

Ζυγός

Ο Ζυγός είναι απλά αυτό το ζώδιο που προτιμάει να μεταβιβάζει την ευθύνη του “τι θα φάμε” σε κάποιον άλλο. Προτιμάει να αφήσει κάποιον άλλο να αποφασίσει για αυτόν και να μην χαλάει τον χρόνο του για να σκεφτεί πολύ. Προτιμάει να είναι απλά ένα ενδιάμεσος κρίκος και όχι αυτός που θα πάρει την τελική απόφαση.

Τοξότης

Αυτό το ζώδιο είναι ως επί το πλείστον αναποφάσιστο όταν πρόκειται για φαγητό απλώς και μόνο επειδή δεν τον νοιάζει και τόσο πολύ. Δεν γνωρίζει πάρα πολλές επιλογές φαγητού ή μάλλον δεν γνωρίζει ποιες είναι οι διαφορετικές κουζίνες. Είτε έτσι είτε αλλιώς, απλά δεν τον νοιάζει και θα χαρεί να πάει όπου τον οδηγήσει η παρέα.

Ιχθύς

Είναι εξαιρετικά επιλεκτικός, αλλά και αναποφάσιστος, γιατί δεν θέλει να κάνει μια λάθος επιλογή για την οποία μπορεί να μετανιώσει αργότερα. Μπορεί πολύ ευχάριστα να θυσιάσει τις δικές του διατροφικές επιλογές για χάρη των άλλων. Θέλει απλά όλοι να είναι ικανοποιημένοι και χαρούμενη με την τελική επιλογή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.