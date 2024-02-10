Ο Γάλλος σκηνοθέτης Jacques Doillon, ο οποίος έχει παρασυρθεί από τη θύελλα των καταγγελιών #MeToo από διάφορες ηθοποιούς, μεταξύ των οποίων και η Judith Godrèche, κατήγγειλε, την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024, τα «ψέματα» και τις «ψευδείς κατηγορίες» εναντίον του.

Σε δήλωση που απέστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο, δήλωσε ότι είναι στη διάθεση των δικαστηρίων. «Το ότι η Judith Godrèche και άλλες γυναίκες μέσω αυτής έχουν την καρδιά να καταγγείλουν ένα σύστημα, μια εποχή, μια κοινωνία, είναι θαρραλέο, αξιέπαινο και αναγκαίο», δήλωσε ο σκηνοθέτης. «Αλλά το δίκαιο του αγώνα δεν επιτρέπει αυθαίρετες καταγγελίες, ψευδείς κατηγορίες και ψέματα».

Η 51χρονη Godrèche ισχυρίστηκε ότι ο 79χρονος Doillon την εκμεταλλεύτηκε, ενώ τη σκηνοθέτησε σε μια από τις ταινίες του όταν εκείνη ήταν 15 ετών. Εκείνος ήταν 29 χρόνια μεγαλύτερος εκείνη την εποχή. Ο Doillon και ο σκηνοθέτης Benoît Jacquot μπήκαν στο στόχαστρο αυτής της εβδομάδας από καταγγελία της Godrèche, η οποία ώθησε τους Γάλλους εισαγγελείς να ξεκινήσουν έρευνα.

«Παρακολουθώ με προσοχή αυτή την εξέλιξη, για να μην πω αυτή την επανάσταση, που ξεκίνησε και πραγματοποιήθηκε από γυναίκες, των οποίων οι φωνές έχουν απελευθερωθεί εδώ και αρκετά χρόνια», δήλωσε ο Doillon.

«Ωστόσο, δεν έχω διαπράξει ποτέ τις πράξεις για τις οποίες κατηγορούμαι και θα παράσχω στα δικαστήρια, αφού η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον τους, όλα τα πραγματικά στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου για να αποδείξω την αθωότητά μου», πρόσθεσε.

Αρνήθηκε, επίσης, ότι βρίσκεται κοντά στον Jacquot, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για κακοποίηση και βία από τη Godrèche. Ο Jacquot, ο οποίος είναι 25 χρόνια μεγαλύτερος από την ηθοποιό, τη σκηνοθέτησε στην οθόνη και είχε μαζί της μια σχέση έξι ετών που ξεκίνησε όταν εκείνη ήταν μόλις 14 ετών.

Η «Le Monde» δημοσίευσε ένα άρθρο, στο οποίο οι ηθοποιοί Anna Mouglalis και Isild le Besco κατηγορούσαν, επίσης, τον σκηνοθέτη για σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά.

Η Mouglalis αφηγήθηκε πώς ο Doillon είχε προσπαθήσει να της επιβληθεί μετά από ένα δείπνο το καλοκαίρι του 2011. Η Le Besco κατηγόρησε τον Doillon για σεξουαλικό εκβιασμό, λέγοντας ότι την απέσυρε από έναν υποσχόμενο ρόλο στην ταινία του «Carrément à l'Ouest» του 2001, αφού εκείνη αρνήθηκε να κοιμηθεί μαζί του.



