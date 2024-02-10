Ozzy Osbourne: Τα «χώνει» στον Kanye West – Είναι αντισημίτης

Ο Ozzy Osbourne κατηγόρησε τον Kanye West ότι χρησιμοποίησε δείγμα της μουσικής του χωρίς άδεια.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Osbourne ισχυρίζεται ότι αρνήθηκε το αίτημα να χρησιμοποιηθεί στο νέο άλμπουμ του West ένα μέρος από μια ζωντανή έκδοση του τραγουδιού «War Pigs» των Black Sabbath του 1983, αλλά άκουσε ότι χρησιμοποιήθηκε ούτως ή άλλως κατά τη διάρκεια ενός listening party αυτή την εβδομάδα.

Ο Osbourne έγραψε ότι «αρνήθηκε την άδεια επειδή είναι αντισημίτης και έχει προκαλέσει ανείπωτη θλίψη σε πολλούς». Και πρόσθεσε: «Δεν θέλω καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο!».

Η σύζυγός του, Sharon Osbourne, δήλωσε πρόσφατα στο Jewish Chronicle: «Ο Ιουδαϊσμός είναι η μόνη θρησκεία που έχω και η μόνη με την οποία αισθάνομαι άνετα».

. @KANYEWEST ASKED PERMISSION TO SAMPLE A SECTION OF A 1983 LIVE PERFORMANCE OF “IRON MAN” FROM THE US FESTIVAL WITHOUT VOCALS & WAS REFUSED PERMISSION BECAUSE HE IS AN ANTISEMITE AND HAS CAUSED UNTOLD HEARTACHE TO MANY. HE WENT AHEAD AND USED THE SAMPLE ANYWAY AT HIS ALBUM… — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) February 9, 2024

Στην εκδήλωση αυτής της εβδομάδας στο Σικάγο, ο West, γνωστός και ως Ye, και ο Ty Dolla $ign έκαναν πρεμιέρα το κοινό τους project «Vultures». Το άλμπουμ είχε αρχικά προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο. Τότε είχε αναφερθεί ότι η καθυστέρηση οφειλόταν στην άρνηση της Nicki Minaj να τον αφήσει να παρουσιάσει μια παλιά συνεργασία τους.

Ozzy Osbourne criticises Kanye West for using sample: ‘He is an antisemite’ https://t.co/VSEYJwdqZm — Guardian news (@guardiannews) February 9, 2024

Στα τέλη του 2023, ο West ζήτησε συγγνώμη για τα προηγούμενα αντισημιτικά του σχόλια, στα οποία περιλαμβάνονταν η εξύμνηση του Αδόλφου Χίτλερ κ.ά. Τα λόγια του προκάλεσαν την οργή του Τζο Μπάιντεν και της Anti-Defamation League, αναφερόμενοι σε αυτόν ως «φαύλο αντισημίτη» που «έθεσε τους Εβραίους σε κίνδυνο». «Δεν ήταν πρόθεσή μου να πληγώσω ή να εξευτελίσω και λυπάμαι βαθιά για κάθε πόνο που μπορεί να προκάλεσα», έγραψε ο West στα εβραϊκά στο Instagram.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.