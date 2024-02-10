Η Miley Cyrus δείχνει απίστευτη στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram. Σε ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο, η τραγουδίστρια, 31 ετών, ανέδειξε την απίστευτη σιλουέτα της με μια σέξι εμφάνιση από τον οίκο Yves Saint Laurent.

Την είδαμε να ποζάρει δίπλα σε έναν τεράστιο καθρέφτη για να αναδείξει τα ρούχα της. Η τραγουδίστρια έχει μετακομίσει με τον ντράμερ φίλο της, Maxx Morando, μετά από δύο χρόνια σχέσης.

Η 31χρονη Miley Cyrus και ο 25χρονος Morando συνδέθηκαν για πρώτη φορά ρομαντικά το 2021 μετά από ένα ραντεβού στα τυφλά.

«Ήταν ραντεβού στα τυφλά για εμένα για μένα και όχι πραγματικά για εκείνον», δήλωσε η τραγουδίστρια στη βρετανική «Vogue» τον Μάιο του 2023.

«Σκέφτηκα, "Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να φύγω"», είπε αναφερόμενη στο πρώτο τους ραντεβού.

Πρόσφατα εθεάθησαν στα Grammy του 2024, όπου η Miley Cyrus κέρδισε τον δίσκο της χρονιάς για τη σαρωτική επιτυχία του 2023, το «Flowers». Η Cyrus, η οποία κέρδισε επίσης το Grammy για την καλύτερη σόλο ποπ ερμηνεία, κατέβηκε από τη σκηνή και χάρισε ένα φιλί στον αγαπημένο της.

Miley Cyrus and her boyfriend Maxx Morando at the Grammy’s audience pic.twitter.com/DjE00hi6eM — MileyUpdates | Fan Account (@MileyUpdates) February 5, 2024

Πηγή: skai.gr

