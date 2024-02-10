Λογαριασμός
Miley Cyrus: Δημοσίευσε σέξι φωτογραφία της στο Instagram μετά τον θρίαμβο στα βραβεία Grammy

Η τραγουδίστρια έχει μετακομίσει με τον ντράμερ φίλο της, Maxx Morando, μετά από δύο χρόνια σχέσης

Miley Cyrus

Η Miley Cyrus δείχνει απίστευτη στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram. Σε ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο, η τραγουδίστρια, 31 ετών, ανέδειξε την απίστευτη σιλουέτα της με μια σέξι εμφάνιση από τον οίκο Yves Saint Laurent.

Την είδαμε να ποζάρει δίπλα σε έναν τεράστιο καθρέφτη για να αναδείξει τα ρούχα της. Η τραγουδίστρια έχει μετακομίσει με τον ντράμερ φίλο της, Maxx Morando, μετά από δύο χρόνια σχέσης. 

Miley Cyrus

Η 31χρονη Miley Cyrus και ο 25χρονος Morando συνδέθηκαν για πρώτη φορά ρομαντικά το 2021 μετά από ένα ραντεβού στα τυφλά.

«Ήταν ραντεβού στα τυφλά για εμένα για μένα και όχι πραγματικά για εκείνον», δήλωσε η τραγουδίστρια στη βρετανική «Vogue» τον Μάιο του 2023.

Miley Cyrus

«Σκέφτηκα, "Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να φύγω"», είπε αναφερόμενη στο πρώτο τους ραντεβού.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus)

Πρόσφατα εθεάθησαν στα Grammy του 2024, όπου η Miley Cyrus κέρδισε τον δίσκο της χρονιάς για τη σαρωτική επιτυχία του 2023, το «Flowers». Η Cyrus, η οποία κέρδισε επίσης το Grammy για την καλύτερη σόλο ποπ ερμηνεία, κατέβηκε από τη σκηνή και χάρισε ένα φιλί στον αγαπημένο της. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μάιλι Σάιρους Grammy awards
