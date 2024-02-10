Η νύφη της Cher τα βγάζει όλα στη φόρα: Τα σχέδια απαγωγής και η προσπάθεια να τους χωρίσει

Η συνάντηση με τη μητέρα του νέου σας φίλου είναι μια μεγάλη στιγμή… Κρίμα, λοιπόν, για το βρετανικό μοντέλο και τραγουδίστρια Marieangela King, της οποίας η πρώτη συνάντηση με τη γυναίκα που τώρα είναι η πεθερά της ήταν αφάνταστα τρομακτική.

Είχε γνωρίσει τον φίλο της Elijah σε ένα ραντεβού στα τυφλά, έξω από τον καθεδρικό ναό της Κολωνίας, όταν η Marieangela επισκέφθηκε την οικογένειά της στη Γερμανία για τα Χριστούγεννα. Πήγε καλά και ακολούθησαν και άλλα ραντεβού.

Ο Elijah προσκάλεσε τότε τη Marieangela να περάσει την ημέρα των Χριστουγέννων με την οικογένειά του, που νοίκιαζε ένα σπίτι στον ποταμό Ρήνο, «ρίχνοντας» τυχαία στη συζήτηση ότι μπορεί να είχε ακούσει για τη μητέρα του: το παγκόσμιο είδωλο της ποπ, Cher.

«Στην πραγματικότητα συνάντησα τη Cher για πρώτη φορά την ημέρα των Χριστουγέννων», θυμάται η Marieangela σε συνέντευξή της στη «Daily Mail». «Ήταν μια μεγάλη εμπειρία και ήμουν πολύ, πολύ νευρική».

«Ήταν πανέμορφη, φορούσε ολόμαυρα και το μπλουζάκι της είχε στρας. Και παρά το γεγονός ότι ήταν μια από τις πιο διάσημες γυναίκες στον κόσμο, στην πραγματικότητα ήταν αρκετά ντροπαλή. Μου έδωσε ένα χειροποίητο, ανοιχτό γκρι κασκόλ ως δώρο.

Τη βρήκα υπέροχη. Θυμάμαι να επαινώ τα χριστουγεννιάτικα δέντρα της με τους λευκούς φιόγκους και τα λευκά φωτάκια. Ήταν έργα τέχνης που είχε φτιάξει η ίδια η Σερ. Ήταν πολύ διαφορετικά από οτιδήποτε είχα δει στο παρελθόν. Αργότερα μου είπε: "Την πρώτη φορά που σε είδα ήξερα ότι ο γιος μου θα σε παντρευόταν". Ήταν προφανές ότι ήμασταν ερωτευμένοι».

ALSO https://t.co/gFtY2bRg5s I love Cher, but the last four years have been a nightmare. Her son's British wife talks wig rooms, 'kidnap plots' and how close the star came to splitting them up as legendary singer loses her… https://t.co/xRnMbXnyST ~ Story Below #USA #News — Follow @JodyField (@JodyField) February 10, 2024

Γρήγορα, όμως, 12 χρόνια από εκείνη την πρώτη συνάντηση το 2011, και οι σχέσεις μεταξύ των δύο γυναικών δεν θα μπορούσαν να είναι πιο «παγωμένες».

Μόλις ενεπλάκησαν σε μια άκρως συναισθηματική και ενοχλητική δικαστική υπόθεση, αφού η 77χρονη Cher προσπάθησε να πάρει εντολή κηδεμονίας, θέτοντας τον εαυτό της υπό τον έλεγχο των οικονομικών του 47χρονου γιου της.

Πρόκειται για την ίδια κατάσταση με την οποία η τραγουδίστρια Britney Spears έζησε για 13 χρόνια υπό την επιτήρηση-κηδεμονία του πατέρα της.

Η Cher είχε υποστηρίξει ότι ο Elijah, ο γιος της με τον δεύτερο σύζυγό της Gregg Allman, με τον οποίο ήταν παντρεμένη για τέσσερα χρόνια, είναι εθισμένος στα ναρκωτικά και έχει προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας που τον έχουν καταστήσει ανίκανο να διαχειριστεί τις οικονομικές του υποθέσεις.

Στα δικαστικά έγγραφα, περιέγραψε τη νύφη της ως καταστροφική παρουσία στη ζωή του γιου της, ισχυριζόμενη ότι μπλόκαρε τις προσπάθειες να του προσφέρει τη βοήθεια που χρειάζεται.

«Η ταραχώδης σχέση τους έχει σημαδευτεί από έναν κύκλο εθισμού στα ναρκωτικά και κρίσεων ψυχικής υγείας», ανέφερε η Cher, προσθέτοντας ότι φοβάται ότι ο Elijah θα πεθάνει μέσα στον χρόνο.

Η νύφη της αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι ενεργούσε πάντα με γνώμονα το συμφέρον του συζύγου της. «Έχει ειπωθεί στα δικαστικά έγγραφα ότι τον έβγαλα από την απεξάρτηση», αναφέρει η ίδια. «Ναι, τον έβγαλα από μια εγκατάσταση στο Μεξικό, όπου κρατούνταν παρά τη θέλησή του και όπου δεν είχε κανένα δικαίωμα και εξαναγκάστηκε να πάει. Ήθελα το καλύτερο γι' αυτόν», εξηγεί η Marieangela King.

Η Marieangela υποστηρίζει επίσης ότι η ίδια δεν έχει κανένα πρόβλημα εθισμού, λέγοντας: «Δεν έχω τη φήμη ότι παίρνω ναρκωτικά, όλοι το γνωρίζουν αυτό για μένα».

Αμφισβήτησε ακόμη και την καταλληλότητα της Cher για τη διαχείριση των υποθέσεων του Elijah, απαντώντας με στόμφο: «Δεν οδηγεί, δεν φτιάχνει μόνη της το φαγητό της ούτε ντύνεται μόνη της».

Όσο για τον Elijah, είχε δηλώσει σε δικαστική κατάθεση πριν από την ακρόαση ότι δεν είναι απαραίτητη η επιτροπεία. Αν και αναγνώρισε τους αγώνες του με τον εθισμό και τις ανεύθυνες δαπάνες, είπε ότι βρίσκεται υπό τη φροντίδα γιατρού, είναι νηφάλιος για περισσότερο από τρεις μήνες, παρακολουθεί συναντήσεις των Ανώνυμων Αλκοολικών και είναι πρόθυμος να υποβληθεί σε τεστ ναρκωτικών.

Η Marieangela προσθέτει με νόημα: «Ο γάμος μας δεν είναι τέλειος, αλλά έχουμε αντέξει περισσότερο από τους περισσότερους γάμους του Χόλιγουντ. Είμαι καθολική και δεν πιστεύω στο διαζύγιο. Ένιωθα από την αρχή ότι τον πίεζαν να πάρει διαζύγιο. Τίποτα δεν είναι ανεπανόρθωτο όταν υπάρχει αγάπη. Ο Elijah είναι ο άνθρωπός μου. Αγαπώ την πεθερά μου και ελπίζω να τα βρούμε στο μέλλον. Η ζωή είναι σύντομη, αλλά αισθάνομαι ότι μου οφείλει μια συγγνώμη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.