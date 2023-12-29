«Τρίζει» ο βασιλικός θρόνος της Ισπανίας από το βάρος των νέων αποκαλύψεων για την φερόμενη σχέση του με την Λετίθια της Ισπανίας, στις οποίες και προχώρησε ο πρώην κουνιάδος της, επιχειρηματίας Χάιμε ντελ Μπούργκο.

Ο επιχειρηματίας, που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο, δημοσίευσε στο Χ, στις 26 του μήνα μια φωτογραφία της Λετίθια, ούσα σε ενδιαφέρουσα, τραβηγμένη σε καθρέπτη μπάνιου, από την ίδια, ως πιστήριο της σχέσης τους.

Παράλληλα αναδημοσίευσε ένα υποτιθέμενο μήνυμα της προς αυτό

«Αγάπη. Φοράω την πασμίνα σου. Είναι σαν να σε νιώθω δίπλα μου. Με φροντίζει. Με προστατεύει. Μετράω τις ώρες μέχρι να ξαναβρεθούμε. Σ'αγαπώ. Φύγε από εδώ. Δικιά σου».

Σημειώνεται πως ο Χάιμε εν συνεχεία διέγραψε τις αναρτήσεις του, πράγμα που μετάνιωσε αργότερα, αναφέροντας σε νέα ανάρτησή του πως σε λίγες ώρες, η διάσημη φωτογραφία της πασμίνας προβλήθηκε σε 24 εκατομμύρια ανθρώπους

«Ήταν λάθος να διαγράψω τις δημοσιεύσεις μου. Γι' αυτό σήμερα ήθελα να ανακτήσω τα πιο σημαντικά », είπε και εξιστόρισε στους 23.000 followers του τα «τέσσερα στάδια της σχέσης» με τη Λετίθια.

1) Σχέση αγάπης, από το 2002 έως το 2004.

2) Φίλοι και σύντροφοι με την ευρύτερη έννοια του όρου, από το 2004 έως το 2010.

3) Μακροχρόνια και συνεχής σχέση αγάπης, 2010 και 2011.

4) Κουνιάδοι, από το 2012 έως το 2016.

«Είναι η τρίτη σχέση που τελειώνει απότομα μετά από δύο χρόνια, λίγους μήνες μετά την παραίτηση της Λετίθια από πριγκίπισσα των Αστούριας, το διαζύγιο με τον Φελίπε και τη ζωή μας ως ζευγάρι στη Νέα Υόρκη, αυτό που είχαμε σχεδιάσει».

Ο 53χρονος λοιπόν ισχυρίζεται πως ο ίδος και η Λετίθια ήταν ζευγάρι, πριν παντρευτεί τη μικρότερη αδερφή της Tέλμα Ορτίθ, με την οποία έχει πλέον χωρίσει, πριν τον γάμο με τον Φελίππε αλλά και κατά την διάρκεια αυτού.

Σε άλλη ανάρτηση,του μοιράστηκε λεπτομέρειες ενός Σαββατοκύριακου τον Ιούλιο του 2010, στο οποίο λέει η Λετίθια του είπε ότι τον αγαπούσε ενώ ήταν στο Παλάτι, ξαπλωμένοι στην ίδια αιώρα. Έγραψε: «Εκείνη η στιγμή, στην αιώρα, ήταν μια από αυτές που η ζωή αλλάζει ρότα. Το ίδιο βράδυ η ερωτική μας σχέση συνεχίστηκε, η οποία διακόπηκε χρόνια πριν, γιατί η αγάπη ήταν πάντα εκεί από το πρώτο μας ταξίδι στη Βενετία το 2002.

«Ταξιδέψαμε στο Πράσινο Ακρωτήριο, στην Ελλάδα με κρουαζιέρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην επαρχία στην Αγγλία, στην Προβηγκία στη Γαλλία, μέχρι το τέλος του 2014. Ήρθε στο Λονδίνο, εγώ ήρθα στη Μαδρίτη. Επί ενάμιση χρόνο σκεφτόμασταν και κάναμε βήματα μπροστά με στόχο να είμαστε ελεύθεροι, ασχοληθήκαμε με το θέμα του διαζυγίου, τα κορίτσια, ζητήσαμε νομικές συμβουλή, είδαμε μαζί ένα σπίτι στη Φλόριντα... Θεωρήσαμε τη Νέα Υόρκη ως την καλύτερη επιλογή για μόνιμη διαμονή, μου προτάθηκε η ιδέα ότι θα αποκτούσαμε παιδί με παρένθετη μητέρα στο Λος Άντζελες».

Σε άλλη ανάρτησή του, δηλώνει ότι τα ΜΜΕ του πρόσφεραν χρήματα για να μιλήσει, και αυτός απάντησε με την σιωπή του «πηγαίντε στο διάολο».

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι αυτό που χρειάζομαι είναι να βάλω ένα τέλος σε ένα μεγάλο κεφάλαιο και να βγάλω συμπεράσματα που μας βοηθούν να βελτιωθούμε. Και για να το κάνει κανείς αυτό πρέπει να αναφέρειτα δικά του λάθη και τα λάθη των άλλων. Γιατί μαθαίνεις από τα λάθη ».

Περιγράφοντας το ποια είναι στην πραγματικότητα η Βασίλισσα της Ισπανία, αναφέρει πως «Η Λετίθια είναι αριστερή (είναι, κατά βάθος, αντιμοναρχική, αντικαθολική, κομμουνίστρια, κ.λπ.), ήταν πάντα και την αγαπούσα το ίδιο λόγω των πολιτικών της τάσεων»

Πριν από τα Χριστούγεννα, ο Χάιμε επέμεινε ότι «η αλήθεια θα βγει στο φως» σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Γράφοντας στο X, τόνισε ότι «Οι Ισπανοί έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν ποιος μας εκπροσωπεί κληρονομικά ή εκλογικά, τι κρύβεται πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, τη σκηνοθεσία και την παράσταση».

Η ανάρτηση, από τις 16 Δεκεμβρίου, περιελάμβανε επίσης μια φωτογραφία ενός βιβλίου με τίτλο «El valor de la verdad» - που σημαίνει «Η αξία της αλήθειας» - των María José Frápolli και Juan A. Nicolás.

Η ισπανική βασιλική οικογένεια στα σίγουρα πρέπει να βρίσκεται υπό καθεστώς σοκ, από το σκάνδαλο για την φερόμενη σχέση. Το ισπανικό δικαστήριο έχει επανειλημμένα αρνηθεί να σχολιάσει.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα πάντως, ο Χουάν Κάρλος βασιλιάς της Ισπανίας από το 1975 έως το 2014 όταν παραιτήθηκε από το θρόνο υπέρ του γιου του, κατηγορήθηκε ότι έπαιξε ρόλο στην «ανακίνηση» φημών για την υποτιθέμενη σχέση μεταξύ της βασίλισσας Λετίθια και του πρώην κουνιάδου της. Ένας βετεράνος Ισπανός δημοσιογράφος κατηγόρησε τους υποστηρικτές του Χουάν Κάρλος, ο οποίος ζει στο Άμπου Ντάμπι ότι διοργάνωσαν «εκστρατεία» εναντίον του γιου του Φελίπε.

